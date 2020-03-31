Son dakika: Benzin ve motorinde bir indirim daha! 31.03.2020 10:01

Son dakika haberi... Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geliyor. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş, benzinde 10 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol savaşı sonrası petrol fiyatları tarihi düşüş yaşıyor. Bu durum Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıyor. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş, benzinde 10 kuruş indirim bekleniyor.



BRENT PETROLÜN VARİLİ 24,57 DOLAR

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 24,57 dolardan işlem görüyor.

Dün 24,26 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, günü 23,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,73 artışla 24,57 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 19,57 dolardan alıcı buldu.