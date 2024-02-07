Son dakika haberi! Emeklilerin Ocak zammı yüzde 49.25’e, en düşük maaş ödemesi 10 bin liraya yükseltilirken, gözler şimdi de bayram ikramiyelerine çevrildi. Bayram ikramiyesinde tutarın artırılması da gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir programda emekli bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın emeklilere olan teveccühü malum. Emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarımızı önceliklendiriyoruz. Emeklilerimiz müsterih olsun. Gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Gerekli çalışmaları yaparız bu adımları atarız" dedi.