▶️ Bakan Uraloğlu açıkladı! Otoyollarda gişesiz geçiş dönemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu otoyollarda yeni bir döneme geçildiğini açıkladı. Uraloğlu, “Trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan ‘Serbest Geçiş Sistemi’ni Türkiye genelinde bulunan toplam 106 adet gişenin 20'sinde hayata geçirdik, 86 noktada daha kaldırarak dönüştüreceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadığı trafik sorunlarını minumum seviyeye düşürmek. Bu noktada bakanlık olarak ne yapmamız gerekiyorsa o adımları atacağız.” ifadelerini kullandı.