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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024, 11:13 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024, 11:18

MB Başkanı Fatih Karahan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan ilk "Enflasyon Raporu" toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, "Enflasyonun yıl içinde gerilemesi bekleniyor. Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyeye gerileyene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceğiz." dedi. Enflasyonun ana eğiliminde iyileşme olduğunu belirten Karahan, "Politika faizinin ocakta ulaştığı seviye ve attığımız destekleyici adımlarla dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılığa ulaştık. Enflasyon Mayıs ayında zirve yapacak, dezenflasyon 2024'ün ikinci yarısında başlayacak. Ortalama aylık enflasyon yılın son çeyreğinde yüzde 1,5 civarına gerileyecek." ifadelerini kullandı. Yıl sonu enflasyon tahmini 2024 için yüzde 36, 2025 için yüzde 14 ve 2026 için yüzde 9 olarak korundu.

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