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ASGARİ ÜCRET açıklandı mı? Asgari ücret bugün açıklanacak mı? İkinci toplantı sonrası TÜRK-İŞ'ten net açıklama | VİDEO

ASGARİ ÜCRET açıklandı mı? Asgari ücret bugün açıklanacak mı? İkinci toplantı sonrası TÜRK-İŞ'ten net açıklama | VİDEO
19.06.2023 12:56

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ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 2'nci kez toplandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl, işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı. Peki; Asgari ücret belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET açıklandı mı? Asgari ücret bugün açıklanacak mı? Toplantı sonrası TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar toplantıya dair net açıklamalarda bulundu.

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