Refah payı, SSK ve Bağ-Kur emekli... Meclis’te gündem memur ve emekli zammı! Yeni oranla kalem kalem hesaplama yapıldı

Memurlara verilecek refah payından, emekli maaşlarına yapılacak zamma kadar birçok konu Meclis'in gündeminde...

Milyonları ilgilendiren düzenlemeler, Kurban bayramı öncesinde TBMM'de ele alınacak.

ÇALIŞAN VE EMEKLİLER İÇİN DÜZENLEME BEKLENİYOR

Kamu çalışanlarının maaşlarına uygulanacak refah payı için gözler Meclis'te...

Bir diğer düzenleme ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşına yapılacak iyileştirme. 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara yönelik seyyanen artış için yasal düzenleme gerekli.

AK Parti grubu, üzerinde çalıştığı bu önemli düzenlemeleri Meclis gündemine taşıyacak. Teklif, önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ardından Genel Kurul'da görüşülecek. Teklifin, Kurban Bayramı öncesinde komisyona sunulması bekleniyor.

GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK

Meclis'te salı ve çarşamba günü grup toplantıları yapılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28. dönemin ilk grup toplantısında kürsüde olacak. AK Parti grup toplantısı, 21 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

KOMİSYONLARDA GÖREV ALACAK VEKİLLER SEÇİLECEK

Meclis'te geçen hafta divan belirlendi ve komisyonlarda seçimler yapıldı.

Çarşamba günü Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, 28. Dönem birinci devrede görev yapacak bağımsız milletvekillerinin isimleri okunacak ve oya sunulacak.

İhtisas komisyonları, Genel Kuruldaki bağımsız üye seçiminin ardından en yaşlı üye başkanlığında toplanarak başkan, başkanvekili, katip üye ve sözcüden oluşan başkanlık divanını seçecek ve çalışmalarına başlayacak.

6 AYLIK ORANA GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Toplu sözleşme kapsamında memurların zammı yüzde 16.30 tahmin edilirken, bu orana refah payı da eklenecek. En düşük maaş yaklaşık yüzde 85 artışla 22 bin lira olacak şekilde tüm memurlara ek artış söz konusu olacak. Refah payı yansıtılmadan önceki maaşlar şöyle olacak...

Şube müdürü (üni. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 20.724,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 24.102,01 TL

Memur (üni. mez.) 9/1

Mevcut maaş: 12.632,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 14.691,02 TL

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 18.246,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 21.220,10 TL

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 15.793,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 18.367,26 TL

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 20.873,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 24.275,30 TL

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 18.235,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 21.207,31 TL

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 24.743,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 28.776,11 TL

Hemşire (üni. mez.) 5/1

Mevcut maaş: 15.611,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 18.155,59 TL

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 21.295,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 24.766,09 TL

Teknisyen (lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 13.142,00

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 15.284,15

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 34.057,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 39.608,29 TL

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 20.139,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 23.421,66 TL

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 16.615,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 19.323,25 TL

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 19.968,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 23.222,78 TL

Not: Eş ve 2 çocuk dahil.