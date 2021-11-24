Haberler Ekonomi Videoları Altın düşüşte! Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 24 Kasım 2021 Güncel-Canlı Altın fiyatlarında son durum!

Altın düşüşte! Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 24 Kasım 2021 Güncel-Canlı Altın fiyatlarında son durum!

Altın düşüşte! Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 24 Kasım 2021 Güncel-Canlı Altın fiyatlarında son durum!
24.11.2021 17:32
Ana Sayfa 02:36
BAE'den Türkiye'ye yatırım...
Ana Sayfa 00:36
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’e...
Ana Sayfa 01:45
Burak Deniz'in ayrılık acısı...
Ana Sayfa 04:29
Tatlıses'in gelini eşi İdo ile...
Ana Sayfa 00:13
Seda Sayan’ın müstakbel gelini...
Ana Sayfa 01:49
Morgda canlandı! Kan donduran...
Ana Sayfa 02:04
17 ecza deposu ve 144 eczane...
Ana Sayfa 00:59
Yok böyle benzerlik!...
Ana Sayfa 18:00
Kur saldırısının arka planı!...
Ana Sayfa 11:02
Başkan Erdoğan'dan İSEDAK 37....
Ana Sayfa 01:42
Ünlü ekonomist dolar/TL'deki...
Ana Sayfa 00:30
Emine Ün’ün kızı güzelliğiyle...

Altın düşüşte! Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında ve döviz kurlarında yaşanan düşüşün ardından gözler piyasalara çevrildi. Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 11,5 üzerinde 738,5 liradan tamamladı. Ayrıca dün kapanışta çeyrek altın 1.156,00 lira, Cumhuriyet altını 4.733,00 liradan satılmıştı. Peki, altın neden düşüyor? Dolar neden düşüyor? 22 ayar bilezik, tam, yarım gram, çeyrek altın fiyatları düşecek mi? İşte 24 Kasım 2021 Güncel-Canlı Altın fiyatlarında son durum!

Ekonomi Videoları

Son günlerde yükselişte olan altın fiyatlarında bugün dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Altın yatırımı olanlar bu kapsamda fiyatlarda yaşanan düşüşün nedenini merak ederek uzman ve analist yorumlarını okuyor. Peki, altın neden düşüyor? Dolar neden düşüyor? 22 ayar bilezik, tam, yarım gram, çeyrek altın fiyatları düşecek mi? İşte haberin detayları

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistler, dünya genelinde artan enflasyon baskısı ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini kaydetti.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında para politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade eden analistler, ayrıca ABD'nin üçüncü çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.850 dolar seviyelerinin direnç, 1.780 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın fiyatları dün gün içerisinde 1849 dolar ile 1802 dolar seviyeleri arasında hareket ederken, yeni güne 1805 dolar seviyesinden başladı. Altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1812 dolar seviyesini; en düşük ise 1786 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 16.34 itibarıyla yüzde 0.97 oranında düşüşle 1787 dolardan işlem gördü.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 8,30 artışla 715,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 1.156,00 lira, Cumhuriyet altını 4.733,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 8,30 yükselişle 715,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günler itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 660,00 660,20 714,80 715,00
Cumhuriyet Ata Lira 4.351,00 4.372,00 4.712,00 4.733,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 603,00 607,00 652,10 656,10
Lira(Tam) Ziynet 4.250,00 4.270,00 4.605,00 4.625,00
Yarım Ziynet 2.128,00 2.138,00 2.302,00 2.312,00
Çeyrek Ziynet 1.064,00 1.069,00 1.151,00 1.156,00

SON DAKİKA