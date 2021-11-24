Altın düşüşte! Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 24 Kasım 2021 Güncel-Canlı Altın fiyatlarında son durum!

Son günlerde yükselişte olan altın fiyatlarında bugün dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Altın yatırımı olanlar bu kapsamda fiyatlarda yaşanan düşüşün nedenini merak ederek uzman ve analist yorumlarını okuyor. Peki, altın neden düşüyor? Dolar neden düşüyor? 22 ayar bilezik, tam, yarım gram, çeyrek altın fiyatları düşecek mi? İşte haberin detayları

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistler, dünya genelinde artan enflasyon baskısı ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini kaydetti.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında para politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade eden analistler, ayrıca ABD'nin üçüncü çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.850 dolar seviyelerinin direnç, 1.780 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın fiyatları dün gün içerisinde 1849 dolar ile 1802 dolar seviyeleri arasında hareket ederken, yeni güne 1805 dolar seviyesinden başladı. Altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1812 dolar seviyesini; en düşük ise 1786 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 16.34 itibarıyla yüzde 0.97 oranında düşüşle 1787 dolardan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 8,30 artışla 715,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 1.156,00 lira, Cumhuriyet altını 4.733,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 8,30 yükselişle 715,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günler itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: