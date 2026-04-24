Gençlere müjde: 800 bin kişiye staj kapısı açılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulusal Staj Programı'na 333 bin başvuru geldiğini belirterek, "Bu yıl 200 bin öğrencimizi staj programına dahil etmeye çalışıyoruz. 3 yılda 800 bin gencimize staj yaptırmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakanlık olarak, "istihdamı korumanın ve artırmanın" odak noktaları olduğunu söyleyen Işıkhan, bu kapsamda İŞKUR'un hayata geçirdiği Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Projesi'nin önemli olduğunu söyledi.

Genç işsizlik oranının genel işsizlik oranının üzerinde olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Biz burada sadece gençlerimizi mercek altına aldık. Çünkü gençler bizim geleceğimiz. Bizim yarınımızı oluşturan hedef grubumuz. Gençleri Ne İstihdamda Ne Eğitimde (NEET) tuzağına düşmeden önce işle buluşturmamız gerekiyor. Bu kapsamda İŞKUR aracılığıyla gençlerimizin beceri sahibi olmaları için programlar yürütüyoruz."