İslam Memiş’ten altın için "Fırtına öncesi sessizlik" uyarısı: Haftayı nasıl kapatacak?
Altın piyasasında yaşanan dalgalanmaları "teknik bir düzeltme mi yoksa yeni bir ralli hazırlığı mı?" sorusu üzerinden yorumlayan İslam Memiş, yatırımcıların panik satışlarından kaçınması gerektiğini vurguladı. Haftalık kapanışın özellikle ons altın tarafında hangi direnç noktasının üzerinde gerçekleşeceğinin önümüzdeki haftanın yönünü tayin edeceğini belirten analist, "Belirsizlik dönemlerinde altın her zaman güvenli limandır ancak dijital ekran fiyatlarına aldanıp fiziki taraftaki fırsatları kaçırmayın" uyarısında bulundu.