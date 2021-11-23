İsviçreli ekonomistten dolar kuru değerlendirmesi

Dolar ve Euro'da son günlerde yaşanan spekülatif hareketliliğin ardından Türkiye'de döviz kurlarındaki yukarı yönlü artış sürüyor. Uzmanlar, içerideki mandacı iktisatçıların ısrarla görmezden geldiği gerçeğin altını çizerek dolar karşısında değer kaybeden tek paranın Türk Lirası olmadığının bildirdi ve Türkiye'nin uzun vadede temellerinin çok güçlü olduğunu keydetti. İsviçre kökenli ekonomist Charles-Henry Monchau, Türkiye'nin büyüme yanlısı bir ilerleme istediğini kaydederek, "Görünüşe göre yetkililer büyüme yanlısı bir gündemle ilerlemek istiyorlar. O yüzden faizleri indiriyorlar. Evet aslında Türkiye'de büyüme var" ifadelerini kullandı.