Bakan Şimşek'ten net enflasyon mesajı: "Düşüş trendinde değişiklik olmayacak"

"Dezenflasyon Süreci Kararlılıkla Sürecek"

Kanal 7 Medya Grubu tarafından düzenlenen 'Yükselen Türkiye Zirveleri' programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadeledeki kararlılığını yineledi. 2022'de yüzde 85 ile zirveyi gören enflasyonun kademeli olarak düştüğünü ifade eden Şimşek, "Şu anda enflasyon yüzde 31 civarında. Geçici gelişmeler 1-2 ay etkili olsa da aşağı yönlü düşüş trendinde bir değişiklik olmayacak" ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Ekonominin Yeni Kaldıracı

Bakan Şimşek, Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımının ekonomik karşılığına dair çarpıcı veriler paylaştı. Küresel savunma harcamalarının 6,6 trilyon dolara ulaşacağını belirten Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen sene 10 milyar dolarlık ihracat yaptık ancak 18 milyar dolarlık taze sipariş aldık. Savunma sanayi ihracatının kar marjları o kadar yüksek ki; 18-20 milyar dolarlık bu ihracat, 50-60 milyar dolarlık geleneksel ihracata bedeldir. Türkiye, savunma sanayiinin kaldıraç görevi gördüğü yeni bir sanayi devriminin eşiğindedir."

Ekonomi Programında 3. Evre: Kalıcı Reformlar

Uygulanan ekonomi programının üç evreden oluştuğunu belirten Bakan Şimşek, deprem ve EYT gibi büyük yüklerin yönetildiği ilk iki evrenin geride kaldığını söyledi. 2027 sonuna kadar sürecek olan üçüncü evreye ilişkin Şimşek, "Bu evre kazanımları pekiştirme ve reform dönemidir. Enflasyon düşerse büyüme katlanır. 'Enflasyonla mücadele çok oldu, duralım' yaklaşımı miyopik bir bakıştır" diyerek programın tavizsiz uygulanacağını vurguladı.

Küresel Riskler ve Jeopolitik Gerilimler

Dünya ekonomisindeki belirsizliklere de değinen Şimşek, İran-ABD-İsrail geriliminin yarattığı emtia şoklarına dikkat çekti. Ticaretteki korumacı eğilimlere karşı Türkiye'nin dayanıklılığını artırdığını ifade eden Bakan, savunma sanayisindeki güçlü altyapının bu süreçte Türkiye için büyük bir fırsat penceresi açtığını belirtti.