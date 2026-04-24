Doğalgazda yeni dönem: Limit aşan herkes yüksek tarifeden ödeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrikte olduğu gibi doğalgazda da 4 Nisan itibarıyla kademeli sisteme geçti. İllere ve aylara göre farklı oranlarda belirlenen kademeyi aşanlar artık tükettikleri doğalgazın gerçek maliyetini ödeyecek.

Kademeli ilk faturalar mayıs ayında vatandaşa kesilmeye başlanacak. Türkiye'de 21.8 milyon doğal gaz abonesi bulunurken, kademe düzenlemesinden yaklaşık 2.8 milyon abone etkilenecek.

19 milyon abone desteklenmeye devam edecek. Etkilenecek kesimlerin yalnızca evleri geniş bir metrekareye sahip villa tipi yapılarda oturanlar olması bekleniyor.

METREKÜPTE 10 LİRA FAZLA ÖDENECEK

Yeni sistemde Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki farklı fiyat belirlenirken, Kademe-1 olan normal tüketime sahip haneler için doğalgaz metreküp fiyatı 10.62 TL, kademeye takılanlar için Kademe-2 fiyatı 18 TL, şehit aileleri ve gaziler için kademesiz desteklemeli metreküp fiyatı 5.31 TL olarak belirlendi.

Bu fiyatlara ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli (SKB) eklenerek ise faturalara yansıyacak metreküp fiyatları netleşiyor. Yani Kademe-1'de tüketim yapanlar doğalgazın metreküpüne 16.23 TL, Kademe-2'de tüketim yapanlar ise 26.13 TL ödeme yapacak. SKB illere göre ufak çapta değişiklik gösterebiliyor.

KADEME ORTALAMALARI BELİRLENDİ

Nisan ayında illere göre kademe ortalamaları İstanbul'da 192.55 metreküp, Ankara'da 180.69, İzmir'de 157.59, Antalya'da 124.95, Diyarbakır'da 207.76, Erzurum'da 262.97, Hakkari'de 292.32, Kars'ta 273.26, Rize'de 237.84 metreküp olarak belirlendi.

Mayısta ise kademe ortalaması İstanbul'da 119.96 metreküp, Ankara'da 109.01, İzmir'de 66.10, Antalya'da 55.37, Diyarbakır'da 61.25, Erzurum'da 154.02, Hakkari'de 192.99, Kars'ta 154.60, Rize'de ise 127.12 metreküp olarak belirlendi.

Kademeye takılanlar ortalamanın üzerinde kalan kısım için değil tüm tüketimleri için yüksekten faturalandırılacak. Yani İstanbul'da nisan genelinde diyelim ki vatandaş 200 metreküp tüketerek 192.55'lik ortalamayı aşarsa, burada 200 metreküpün tamamı için yüksekten faturalandırılacak.

Yine İstanbul için 191 metreküp ve altında tüketenlerin faturası Kademe-1'den hesaplanacak ve desteklemeli metreküp fiyatı olan 16.23 TL ile çarpımını ödeyecek ve faturası 191 metreküp kullanım için 3 bin 99 TL olacak.

Ancak kademeyi geçti ve 193 metreküp tüketim yaptıysa tümü için yüksekten ödeme yapmak zorunda kalacak ve 193'ün 26.13 ile çarpımı olan tutarda yani 5 bin 43 TL ödeyecek. Vatandaşın tekrar devlet desteğinden yararlanabilmesi için takip eden ayda doğalgaz tüketimini limitin altına düşürmesi yeterli olacak.

KİMLER MUAF?

İbadethane, cemevi, kuran kursları ile şehit aileleri ve gaziler kademe uygulamasından muaf olacak. Sanayi kuruluşları ve ticarethaneler kapsam dışında tutulurken, ekmek üreticileri ise Kademe-1 tarifesinden yararlandırılacak.

MERKEZİ SİSTEM DETAYI

Merkezi sistem aboneliklerinde ise hane başına tüketim miktarı, merkezi sistem abonesinin toplam tüketim miktarının merkezi sistemde bulunan toplam hane sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacak. Yani merkezi sistem kullananlarda bir başka hanenin yüksek tüketimi diğer hanelerin de kademe üstünde kalmasına neden olabilecek.