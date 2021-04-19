RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Ekonomi Videoları AK Parti'den kanun teklifi! Akaryakıt tütün ve alkolde teminatlı dönem

AK Parti'den kanun teklifi! Akaryakıt tütün ve alkolde teminatlı dönem

AK Parti'den kanun teklifi! Akaryakıt tütün ve alkolde teminatlı dönem
19.04.2021 09:54
Ana Sayfa 03:15
Katil parazite 'Adana' ismini...
Ana Sayfa 05:12
Özgecan Aslan gibi tehdit...
Ana Sayfa 01:41
Alkol tütün ve akaryakıtta...
Ana Sayfa 01:51
Çamur yağdı vatandaşlar soluğu...
Ana Sayfa 02:27
Sokak ortasında pompalı...
Ana Sayfa 01:43
128 milyar dolar yalancısı...
Ana Sayfa 04:23
Toroğlu'ndan Visca'nın...
Ana Sayfa 00:33
Toroğlu: Beşiktaş Sivas'ı...
Ana Sayfa 05:22
81 ilin en güncel risk...
Ana Sayfa 00:58
Salgında 318 can kaybı ile en...
Ana Sayfa 00:23
İran'da 5,9 büyüklüğünde...
Ana Sayfa 00:55
Türkiye'de bir ilk! Yerli...

AK Parti, Vergi Usül Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Kanunu'nda yani toplam 4 kanunda çok önemli değişiklikler içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu. Tüm akaryakıt ürünlerinde hem tütün ve alkol ürünlerinde ilk defa teminatlı uygulamaya geçiliyor. İlk defa yapacak tesisler ve hali hazırda sürdürenlerle ilgili ilk defa yapacaklardan 10 milyon TL, işini sürdürenlerden ise 100 milyon TL'ye kadar geçmiş yıl cirosunun yüzde 1'ine kadar teminat alınacak.


AK Parti, Vergi Usül Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Kanunu'nda yani toplam 4 kanunda çok önemli değişiklikler içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

İLK DEFA YAPACAKLARDAN 10 MİLYON TL
Tüm akaryakıt ürünlerinde hem tütün ve alkol ürünlerinde ilk defa teminatlı uygulamaya geçiliyor.

İlk defa yapacak tesisler ve hali hazırda sürdürenlerle ilgili ilk defa yapacaklardan 10 milyon TL, işini sürdürenlerden ise 100 milyon TL'ye kadar geçmiş yıl cirosunun yüzde 1'ine kadar teminat alınacak.

1 MİLYON TL CEZA
Teminatını yatırmayan bu alandaki aktörlere 25 binden TL'den 1 milyon TL'ye kadar ceza öngörülmekte.

Teminatı vermemesi halinde faaliyet izni verilmemesi gibi üçüncü aşamaya geçilecek.

LİSANS ZORUNLULUĞU GETİRİLİYOR
Mali alanda otomasyon sistemlerine sahte fatura ticaretine yönelik tedbirler getiriliyor, otomasyon sistemi öncelikle otomasyonu kuracak olanların piyasa aktörlerinden ayrılması için EPDK tarafından lisans alma zorunluluğu getiriliyor.

Lisansı olanlar otomasyon kurabilecek, otomasyonu kuran dağıtımcı şirketlerle birlikte sonuçlardan sorumlu olacak.

Ekonomi Videoları