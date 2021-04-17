17-25 Aralık'ta 'İktidar hırsızlık' yapıyor diyerek darbeye soyunanlar bugün "buhar olan rezervler" yalanıyla sahnede!

Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği bir grup "128 milyar dolar kayıp oldu" yalanıyla hükümeti yıpratmaya çalışıyor. Hükümetin, saygın ekonomistlerin hatta bazı CHP'lilerin bile "Her şey kayıt aldında, rezervlerin buhar olması mümkün değil" demesine rağmen yalan belli çevrelerce sürdürüldü. Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, çarpıcı yorumlarla değerlendirdi.

Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı'nın açıklamaları:

"17-25 Aralık'ta FETÖ'cüler bir takım iddialar ve karalamalar ortaya attılar. 'İktidar hırsızlık' yapıyor diyerek yargı yoluyla darbe yapmaya kalktılar.

Bunları yapanlar şu anda cezaevindeler. Bu FETÖ'cü polisler o dönem Erdoğan'ın odasına böcek koydular. Deniz Baykal'ın kasetini çekip kumpas kurdular. CHP'de bir Genel Başkan değişikliğine yol açtılar.

İşte ilişkileri budur. Birlikte çalışıyorlar, birlikte hareket ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olmasına yol açtılar. Tabii bunlarında arkasında da başka birtakım güçler var.

'128 milyar nerede?' bir karalama kampanyasıdır. Çünkü bu paranın nerede olduğunu herkes gayet iyi biliyor. CHP'li İlhan Kesici de sözleriyle bunu net şekilde ortaya koydu.

Aklı başında olan herkes bu paranın kaybolmayacağını gayet iyi biliyor. Bu para ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda paylaşılır ve bunlar ortaya konur.

Bilançoya bakıldığında bu paranın nasıl kullanıldığı ortaya çıkacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu çirkin ve kirli bir siyaset yapıyor. Bu siyasetin mimarı FETÖ'dür. CHP'nin şu andaki siyaseti FETÖ'nin siyasetinin devamıdır.

CHP'deki taciz-tecavüz iddiaları var. Onları kapatmaya yönelik adımlar ve ataklar yapıyor.

Mesajlaşmaları görünce dayanamadı: Sizinki rayından çıkmış!

Bunları biz tartıştıkça onların değirmenine su taşıyoruz. Maalesef böyle bir noktadayız ve bu çok çirkin siyaset yapılıyor."