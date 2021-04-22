KÇÖ uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ ne zaman bitecek sorularına yanıt aranıyor. Milyonlarca kişinin faydalandığı kısa çalışma ödeneği geçtiğimiz ay sona ermişti. Kısmi kapanma kararlarının ardından kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmadığı araştırılıyor. Peki KÇÖ uzatıldı mı? KÇÖ ne zaman bitecek?

KÇÖ uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ ne zaman bitecek sorularına yanıt aranıyor. Milyonlarca kişinin faydalandığı kısa çalışma ödeneği geçtiğimiz ay sona ermişti. Kısmi kapanma kararlarının ardından kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmadığı araştırılıyor. Peki KÇÖ uzatıldı mı? KÇÖ ne zaman bitecek?

KÇÖ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısa çalışma ödeneği' müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi.

Toplantıda, turizm sektörünün sorunlarını, beklentilerini gözden geçirdiklerini, sektörel kazanımları nasıl daha ileri götürebileceklerini ele aldıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toplantımız esnasında sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı aldık. Ayrıca turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesinin de yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık."

2021 yılı Mart ayında, önceki dönemde ödemesi devam edenlerle birlikte toplamda 1 milyon 139 bin 743 kişi için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan toplam 1 milyar 750 milyon TL'lik kısa çalışma ödemesi yapılmıştı.

Aynı dönemde, önceki dönemde ödemesi devam edenlerle birlikte 723 bin kişiye toplamda 959 milyon TL'lik nakdi ücret desteği ödemesi yapıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAYIT GÜNCELLEME

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerini alıyor.

İBAN numarası ödeneğin hesaplara yatması için büyük önem taşıyor. Açıklamaya göre; İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın.

Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız." Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız. Bu işlemler sonrasında ödeneğiniz hesabınıza yatacaktır.