3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Başkan Erdoğan talimatı verdi! Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanları, Ali Yalçın başkanlığında Başkan Erdoğan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Beştepe'de yapılan görüşmede 3600 ek gösterge konusu da gündeme geldi. Başkan Erdoğan'ın 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam ile ilgili çalışmaların başlatılmasını ve 2022 yılı içerisinde sürecin tamamlanması talimatı verdiği öğrenildi. Peki 3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge alan meslekler hangileri? İşte haberin detayları...

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge alan meslekler hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren bu konu diğer pek çok mesleğin de maaşlarında farklılık yaratacak. Peki TBMM'nin açılmasıyla birlilte 3600 ek göstergenin çıkacağı tarih belli oldu mu? İşte tüm gelişmeler…

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge düzenlemesi ile söz konusu meslek gruplarının maaş ve ikramiyelerinde yüzde 20'lik bir artış meydana gelecek. 3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinden oluşan 1.3 milyon memuru kapsamaktadır.

3600 ek gösterge ile maaşlarda ne değişecek? Kim ne kadar maaş alacak?

3600 EK GÖSTERGE NE İŞE YARAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergede anlaşmaya gidildiğini duyurdu. Ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir.

Dolayısıyla ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının da yüksek olması demektir. Bu durumda ek göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan bir memurdan daha çok zam ve maaş alır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.

Maaşlara ek gösterge zammı

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Toplu Sözleşmenin kamu görevlileri için hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam olmak üzere çalışmalarının başlatılmasını ve 2022 yılı içinde tamamlanması, kamu görevlilerinin talep ve beklentilerinin karşılanması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması talimatını verdi.

Geçtiğimiz aylardan açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturmak için çalışma programı hazırladıklarını bildirdi.

3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Törende konuşan Bakan Bilgin, geçen günlerde yaklaşık 700 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşmeyi imzaladıklarını anımsatarak, bunun özel sektör için de yol gösterici olduğunu söyledi.

Yakın zamanda memurlarla da toplu sözleşme yaptıklarına değinen Bilgin, "Çok önemli bir kararı, memurlarla yaptığımız sözleşmeyle belirledik, sözleşme tutanağına geçirdik. Nedir o? 3600 ek gösterge sorunu. Bunu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bu sözleşme döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Onun da çok önemli bir atılım olacağını düşünüyorum kamu çalışanları açısından." diye konuştu.

Düzenleme ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.