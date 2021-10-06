Youtuberlar vergi ödeyecek mi? Influencerlar'dan vergi alınacak mı? Vergi teklifi komisyondan geçti! İşte detaylar...

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Vergi teklifi komisyonu sonrası vatandaşlar arama motorlarından; Youtuberlar vergi ödeyecek mi? Influencerlar'dan vergi alınacak mı? Influencerlar vergi veriyor mu? Influencerlar ne kadar vergi öder? Youtuberlardan vergi alınıyor mu? sorularına yanıt aradı. Youtuber'ların videoların arasına alınan reklamlardan kazandığı pay, artık kaynağından kesinti yapılarak vergilendirilecek. Yani vergi mükellefi Youtuber; vergi sorumlusu ise banka olacak. Youtuber'lar bankadan kendilerine özel hesap açacak; bankalar ise Youtube'un bu hesaba gönderdiği paradan stopaj kesecek. Youtuber ve İnfluencerları ilgilendiren kanunun ayrıntılarını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A PARA canlı yayınında aktardı...