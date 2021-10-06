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Youtuberlar vergi ödeyecek mi? Influencerlar'dan vergi alınacak mı? Vergi teklifi komisyondan geçti! İşte detaylar...

Youtuberlar vergi ödeyecek mi? Influencerlar'dan vergi alınacak mı? Vergi teklifi komisyondan geçti! İşte detaylar...
06.10.2021 20:11 - Son Güncelleme: 06.10.2021 20:16
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AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Vergi teklifi komisyonu sonrası vatandaşlar arama motorlarından; Youtuberlar vergi ödeyecek mi? Influencerlar'dan vergi alınacak mı? Influencerlar vergi veriyor mu? Influencerlar ne kadar vergi öder? Youtuberlardan vergi alınıyor mu? sorularına yanıt aradı. Youtuber'ların videoların arasına alınan reklamlardan kazandığı pay, artık kaynağından kesinti yapılarak vergilendirilecek. Yani vergi mükellefi Youtuber; vergi sorumlusu ise banka olacak. Youtuber'lar bankadan kendilerine özel hesap açacak; bankalar ise Youtube'un bu hesaba gönderdiği paradan stopaj kesecek. Youtuber ve İnfluencerları ilgilendiren kanunun ayrıntılarını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A PARA canlı yayınında aktardı...

Ekonomi Videoları

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.


- Teklife göre; meslek liselerinin ara eleman yetiştirmesi teşvik edilecek. Mevcut durumda meslek liselerinde okuyan öğrencilere işyeri stajlarında 767 TL aylık destek ödemesi yapılıyor. Bu rakamın üçte birini işveren ödüyor. Yeni düzenleme ile işverenin ödediği destek miktarını devlet karşılayacak. Ayrıca işverenler, kalfalık stajında yaptıkları üçte ikilik destek ödemesinden de muaf tutulacak. Bu ödemeyi de işveren yerine devlet yapacak. Düzenleme, 160 bin civarında meslek lisesi öğrencisini ilgilendiriyor.


- Küçük esnafa vergiden muafiyet getiriliyor. Yıllık cirosu 240 bin TL'nin altında olan ve basit usulle defter tutan yaklaşık 850 bin esnaf, gelir vergisinden muaf tutulacak. Berber, kuaför, terzi gibi küçük esnaf, defter tutmaya devam edecek.


- Youtuber'ların videoların arasına alınan reklamlardan kazandığı pay, artık kaynağından kesinti yapılarak vergilendirilecek. Yani vergi mükellefi Youtuber; vergi sorumlusu ise banka olacak. Youtuber'lar bankadan kendilerine özel hesap açacak; bankalar ise Youtube'un bu hesaba gönderdiği paradan stopaj kesecek.


- Bazı tarım desteklerindeki kesintiler artık vergiye tabi olmayacak.

- 3 ayda bir verilen geçici vergi beyannamesi, artık 4 ayda bir verilecek. Beyanname verme dönemleri de 1 ay geriye alınacak. Gelir vergisi için beyanname mart yerine şubat sonu; kurumlar vergisi için ise mart sonu verilecek.

- İnternet üzerinden yapılan vergi ödemelerinde kolaylaştırmaya gidilecek. Vergide e-devlet daha aktif hale getirilecek.

- E-fatura nizamında değişiklik yapılacak.

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