CANLI YAYIN
Geri
Altın fiyatlarında akış tersine döndü: ABD verileri değerli metalleri baskılıyor

Altın fiyatlarında akış tersine döndü: ABD verileri değerli metalleri baskılıyor

ABD'den gelen güçlü istihdam verilerinin ardından Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentisinin ağırlık kazanmasıyla küresel altın piyasasında satış baskısı hız kazandı; ons altındaki düşüşün yurt içi piyasalara yansımasıyla gram altın 6 bin 600 lira seviyesine, çeyrek altın ise 10 bin 850 lira bandına gerilerken, hem güvenli liman arayan yerli yatırımcıların hem de ekonomi yönetiminin gözü trendin yönünü belirleyecek olan cuma günkü kritik ABD tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Ekonomi

Bunlar da Var

Adıyaman'da köy yolunda silahlı saldırı: 1 ölü
Adıyaman'da köy yolunda silahlı saldırı: 1 ölü
Düzce D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı!
Düzce D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı!
TIR makas atarken kaza yaptı! O anlar kamerada
TIR makas atarken kaza yaptı! O anlar kamerada
Riva'dan İstanbul Havalimanı'na Togg konvoyu: Milliler Dünya Kupası için ABD'ye uçtu
Riva'dan İstanbul Havalimanı'na Togg konvoyu: Milliler Dünya Kupası için ABD'ye uçtu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle