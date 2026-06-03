Altın fiyatlarında akış tersine döndü: ABD verileri değerli metalleri baskılıyor
ABD'den gelen güçlü istihdam verilerinin ardından Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentisinin ağırlık kazanmasıyla küresel altın piyasasında satış baskısı hız kazandı; ons altındaki düşüşün yurt içi piyasalara yansımasıyla gram altın 6 bin 600 lira seviyesine, çeyrek altın ise 10 bin 850 lira bandına gerilerken, hem güvenli liman arayan yerli yatırımcıların hem de ekonomi yönetiminin gözü trendin yönünü belirleyecek olan cuma günkü kritik ABD tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Ekonomi