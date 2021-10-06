Başkan Erdoğan'dan 3600 ek gösterge talimatı
Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanları, Ali Yalçın başkanlığında Başkan Erdoğan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Beştepe'de yapılan görüşmede 3600 ek gösterge konusu da gündeme geldi. Başkan Erdoğan'ın 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam ile ilgili çalışmaların başlatılmasını ve 2022 yılı içerisinde sürecin tamamlanması talimatı verdiği öğrenildi.
06.10.2021 09:11
- Son Güncelleme: 06.10.2021 09:22
Toplu Sözleşmede mutabakat metninde yer alan 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam konusunda Memur-Sen olarak katkı sunacaklarını ifade eden Yalçın, 4688 Sayılı Kanun'da Toplu Sözleşme ve kamu görevlileri sendikacılığının niteliğini artıracak değişikliklerin de yapılmasına ilişkin beklentilerini aktardı.