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Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan'dan 3600 ek gösterge talimatı

Başkan Erdoğan'dan 3600 ek gösterge talimatı

Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanları, Ali Yalçın başkanlığında Başkan Erdoğan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Beştepe'de yapılan görüşmede 3600 ek gösterge konusu da gündeme geldi. Başkan Erdoğan'ın 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam ile ilgili çalışmaların başlatılmasını ve 2022 yılı içerisinde sürecin tamamlanması talimatı verdiği öğrenildi.

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
06.10.2021 09:11 - Son Güncelleme: 06.10.2021 09:22
Başkan Erdoğan’dan 3600 ek gösterge talimatı

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Başkan Erdoğan; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başta olmak üzere yönetin kurulu üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.

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Başkan Erdoğan’dan 3600 ek gösterge talimatı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de hazır bulunduğu görüşmede 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin sonuçları değerlendirilirken kamu görevlilerinin beklentileri ve kamu personel rejimine ilişkin başlıklar ele alındı.

Başkan Erdoğan’dan 3600 ek gösterge talimatı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde olumlu yaklaşımları ve sürece desteğinden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Başkan Erdoğan’dan 3600 ek gösterge talimatı

Toplu Sözleşme'nin kapsamının geniş tutulmasının önemine değinen Yalçın, kamu görevlilerinin sonuçtan memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan’dan 3600 ek gösterge talimatı

Toplu Sözleşmede mutabakat metninde yer alan 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam konusunda Memur-Sen olarak katkı sunacaklarını ifade eden Yalçın, 4688 Sayılı Kanun'da Toplu Sözleşme ve kamu görevlileri sendikacılığının niteliğini artıracak değişikliklerin de yapılmasına ilişkin beklentilerini aktardı.

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