Bakan Bayraktar 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ev sahipliği ve Turkuvaz Medya'nına ana sponsorluğunda düzenlenen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Dünyanın çok önemli bir enerji dönüşüm sürecinde olduğunu belirterek Türkiye'nin bu süreçte dışa bağımlılığı bitirmeye hazırlandığını dile getiren Bayraktar, "Hedefimiz Türkiye'yi arz güvenliğini güçlendiren, bölgesel entegrasyonu artırmış, bir merkez ülke konumuna getirmek." dedi. Bayraktar, baz yük üretim kabiliyeti ile nükleer enerjiyi arz güvenliği açısından "bir tercih değil, zaruret" olarak gördüklerini belirtti.
