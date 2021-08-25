3600 ek gösterge ile maaşlarda ne değişecek? Kim ne kadar maaş alacak? Emekli ikramiyelerinde yüzde 25 artış olacak

Hükümet ile memur sendikaları arasında yapılan 6. Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşı sağlandı. Milyonlarca memur tarafından merakla beklenen zam haberinin yanı sıra 3600 ek gösterge konusunda da önemli gelişmeler yaşandı. 3600 ek gösterge verilmesiyle beraber hem emekli aylığı hem de emeklilik tazminatında önemli bir artış yaşanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sözleşme kapsamı içinde tamamlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından merakla beklenen 3600 ek gösterge ile ilgili resmi açıklama geldi. 6. Toplu Sözleşme görüşmesi sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zam açıklamasının yanında 3600 ek gösterge ile ilgili de konuştu.

3600 EK GÖSTERGE HANGİ MEMURLARA VERİLECEK?

3600 ek gösterge öğretmen, polis, hemşire, doktor, din görevlileri gibi birçok memuru kapsayacak. Yasalaşması durumunda verileceği tarih ve diğer detaylar da ortaya çıkmış olacak.

"3600 EK GÖSTERGE MESELESİ BU SÖZLEŞME DÖNEMİNDE ÇÖZÜLECEK"

Konuya ilişkin bugün son dakika açıklamalarında bulunan Bakan Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarının sözleşme içerisinde devam edeceğini ve bu konunun kanun gerektirdiğini belirtti.

"3600 EK GÖSTERGE KONUSUNDA KANUN ÇIKARILMASI GEREKİYOR"

Bakan Bilgin açıklamasında "Sözleşme kapsamında 3600 ek gösterge meselesi çalışma grubuyla tamamlanacak. Sözleşme kapsamı içinde tamamlanacaktır. Çalışmamızı yaptıktan sonra, kanun çıkarılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMA

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki maaş artışlarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi.

BAKAN BİLGİN: BÜYÜK BİR UZLAŞMAYLA BURAYA GELDİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantı sonrası zam oranına ilişkin açıklama yaptı. Bilgin, "Sendikalarla uzlaşmak kolay bir iş değil. Büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık" dedi.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU: İŞTE MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANLARI

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

"SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLAR İÇİN 3+1 İLKESİNİ BENİMSEDİK"

Bakan Bilgin, seyyanen zam yerine sendika üyesi olan çalışanların ücretini 400 liraya çıkardıklarını açıkladı. Bilgin, sözleşmeli çalışanlarla ilgili ise "Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. O konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına haksızlığını gidermek için çalışmaların yapıldığını ifade etmek isterim" diye konuştu.