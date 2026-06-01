TÜİK 2026 ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 10:31

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini paylaştı buna göre Türkiye ekonomisi yıllık bazda yüzde 2,5 büyüdü..

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının birinci çeyreğine (Ocak-Mart dönemi) ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini resmi olarak yayımladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 oranında bir büyüme kaydetti. Elde edilen bu son veriyle birlikte Türkiye, ekonomideki üst üste kesintisiz büyüme sürecini tam 23 çeyreğe çıkarmış oldu.