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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023, 12:49 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023, 13:16

2024 yılı yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? A-B-C sınıfı ehliyet, yeşil-bordo pasaport fiyatlarına zam!

Son dakika... Kimlik, pasaport ve ehliyet fiyatları, genellikle her yıl belirli bir oranda güncellenir. Bu güncellemeler, enflasyon oranları, maliyet artışları ve diğer ekonomik faktörlere bağlı olarak belirlenir. 2024 yılında geçerli olmak üzere yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları güncellendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtlardaki fiyatlar yeniden belirlendi. Peki Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika gelişmesine göre; 2024 yılı itibarıyla değerli kağıtlardan alınan ücret tarifesi güncellendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği yeni fiyatları açıkladı. Peki 2024 yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2024 EHLİYET, PASAPORT, YENİ KİMLİK FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

1 Ocak 2024 itibariyle geçerli olmak üzere;

👉Noter kağıtları 87 lira,

👉Beyanname 87 lira,

👉Protesto, vekaletname, resen senet 174 lira,

👉Pasaport 790 lira,

👉İkamet izni 565 lira,

👉Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik 130 lira,

👉Değiştirme nedeniyle kimlik 130 lira,

👉Kayıp nedeniyle kimlik 260 lira,

👉Aile cüzdanları 705 lira,

👉Sürücü belgeleri 990 lira,

👉Sürücü çalışma belgeleri 990 lira,

👉Motorlu araç tescil belgesi 885 lira,

👉İş makinesi tescil belgesi 740 lira,

👉Banka çekleri 55 lira,

👉Mavi kart 130 lira,

👉Yabancı çalışma belgesi 565 lira,

👉Çalışma izni muafiyet belgesi 565 lira oldu.

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