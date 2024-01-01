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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024, 20:52 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024, 20:52

▶️ 2024 Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, en düşük emekli emekli zammı ne kadar ve kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı tamam. Sırada emekliler ve memurlar var. Onlar da yeni yılda alacakları zam oranını merak ediyor. Gözler 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak, Aralık ayı enflasyon oranına çevrildi. Peki son enflasyon tahminlerine göre yeni maaşlar ne kadar olacak ve hangi kalemleri etkileyecek? Detaylar haberimizde...

Asgari ücretin açıklanmasının ardından devlet memurlar, sözleşmeliler ve emekliler maaş artışına odaklandı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve milyonlarca memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı netleşecek. Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak.

Memur ve emeklinin gözü enflasyon verilerinde: Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da duyuracak.

Memur ve emeklinin gözü enflasyon verilerinde: Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? - 3

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

10 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık ayı enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 65,19 oldu.

Memur ve emeklinin gözü enflasyon verilerinde: Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? - 4

5 AYLIK ZAM NETLEŞTİ

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33,66 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2024'ün ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Memur ve emeklinin gözü enflasyon verilerinde: Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? - 5

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

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