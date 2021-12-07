Haberler Ekonomi Videoları 2022'de emekli ve memur maaşları için kritik rakam! Emekli maaşı zamları netleşti! SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşı zam oranları

2022'de emekli ve memur maaşları için kritik rakam! Emekli maaşı zamları netleşti! SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşı zam oranları

2022'de emekli ve memur maaşları için kritik rakam! Emekli maaşı zamları netleşti! SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşı zam oranları
07.12.2021 13:16 - Son Güncelleme: 07.12.2021 13:21
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SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşı zam oranları bağlamında açıklamalar geliyor. 2022 yılına az bir süre kala emekli ve memur maaşı zam oranları merak edilmeye başladı. 2022 yılı Ocak ayı zammı için TÜİK tarafından son rakamın açıklanması için geri sayım başladı. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından geriye sadece son bir rakam daha kaldı. Şuana kadar açıklanan rakamlar sonrasında SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan tüm emekliler için güncel zam oranları netleşti. Yapılan açıklamada, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından meydana gelen zam yapıldı. 3600 ek gösterge hususu da vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi durumuna getirildi.

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