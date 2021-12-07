ATM'den çekebilirsiniz! Emekli maaşı 1500 TL ve 2.500 TL üstü olan vatandaşlara müjde! Hesaplara anında 1750 TL ve 1000 TL yatıyor!

SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliler Ocak 2022 maaş zamlarını beklerken, bankalardan peş peşe kampanya haberleri geliyor. Son olarak İNG Bank emeklileri oldukça mutlu edecek. Emekli maaşı 1500 TL ve 2.500 TL üstü olanlara çok özel bir duyuru yapıldı. ING Bank, resmi internet sitesi üzerinden emekli vatandaşları ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Buna göre, emekli maaşını ING Bank'a taşıyanlara 1000 TL ve 1750 TL'ye kadar promosyon verileceği belirtildi. Bu kapsamda, 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 1000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.

ING BANK EMEKLİYE DETAYLARINI AÇIKLADI

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

1500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar ise 1.200 TL,

1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 1.500 TL,

2.500 TL ve üzeri ise 1.750 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri yararlanabilir.

Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.

Nakit promosyon başvuru işlemleri ING Telefon Bankacılığı ve ING Şubeleri aracılığı ile yapılabilir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş alınıyor olması durumunda, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.

Nakit promosyon ödemesi 3 yıl için pşin olarak yapılır ve 3 yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak nakit promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esas alınır.

Nakit promosyon ödemesi yapıldıktan sonra 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması halinde ilave promosyon ödemesi yapılmaz.

3 yıllık taahhüde aykırılık olması halinde, tarafınıza ödenen promosyon bedeli, taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevm esasa göre geri alınır.

Aynı anda birden fazla ek promosyon kampanyasından yararlanılamaz.

Promosyon ödemesi nedir?

Promosyon ödemesi maaşlara yansıtılan ek ödeme anlamına gelmektedir. Emeklilerini o bankaya taşıyan ve maaşını oradan alacağını taahhüt eden bir müşteri 3 yıl boyunca promosyon ödemesi alabilir.