Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle, iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a gidiyor. Başkan Erdoğan, Katar'a hareketi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRET

Beni köşeye sıkıştırıyorsunuz. Şu anda sayın Bakan heyetiyle beraber gerek işçi gerek işveren kesimiyle görüşmeleri yapacaklar. Görüşmelerle birlikte bir yere varacaklar. Dönünde bizler bu görüşmelerde ne yaptılar, teklifleri nedir, bunları görelim. Daha önce de söylediğim gibi, biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. En uygun olanı en ideal olanı gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararı vereceğiz. Temenni ediyorum ki, sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, işveren de kararla memnun olması lazım. Bir de önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Tüm bunları düşünerek bir karar vereceğiz. Bu kararla beraber yolumuza devam edeceğiz.