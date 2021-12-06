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SON DAKİKA HABER! Başkan Erdoğan'dan son dakika ASGARİ ÜCRET açıklaması! (6 Aralık 2021)

SON DAKİKA HABER! Başkan Erdoğan'dan son dakika ASGARİ ÜCRET açıklaması! (6 Aralık 2021)
06.12.2021 12:19 - Son Güncelleme: 06.12.2021 12:26
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SON DAKİKA HABER! Başkan Erdoğan'dan son dakika ASGARİ ÜCRET açıklaması! Başkan Erdoğan, Katar'a hareketi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'a A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ 2022 asgari ücret hakkında 'Çok büyük bir artış olacak'' demiştiniz gönlünüzden geçen rakam nedir? sorusunu yöneltti. Başkan Erdoğan ''Beni köşeye sıkıştırıyorsunuz'' diyerek konuyla alakalı görüşlerini açıkladı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle, iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a gidiyor. Başkan Erdoğan, Katar'a hareketi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRET
Beni köşeye sıkıştırıyorsunuz. Şu anda sayın Bakan heyetiyle beraber gerek işçi gerek işveren kesimiyle görüşmeleri yapacaklar. Görüşmelerle birlikte bir yere varacaklar. Dönünde bizler bu görüşmelerde ne yaptılar, teklifleri nedir, bunları görelim. Daha önce de söylediğim gibi, biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. En uygun olanı en ideal olanı gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararı vereceğiz. Temenni ediyorum ki, sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, işveren de kararla memnun olması lazım. Bir de önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Tüm bunları düşünerek bir karar vereceğiz. Bu kararla beraber yolumuza devam edeceğiz.

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