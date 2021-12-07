2022’de emekli ve memur maaşları için kritik rakam! Emekli maaşı zamları netleşti! SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşı zam oranları

'TOPLU SÖZLEŞMEYE EK PROTOKOL'

Toplu sözleşmenin ardından ekonomideki hareketlilikten kaynaklı olarak kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğünü belirten Yalçın, "Onun için bir ek protokol ile kamu görevlilerinin alım gücünün yükseltilmesi konusunda beklentimizi sayın bakanla paylaştık. Bugünlerde Meclis'te gündeme getirilen doktorlar ve sağlık çalışanı özelinde bir düzenlemenin 21'ine ötelendiği ve ileri tarihe alındığı sonra açıklandı. Biz doktorlarımızın bu anlamda çalışma performanslarını görüyoruz. Verilecek ücretlerin de kesinlikle hakları olduğu konusunda hiç tereddüt etmiyoruz. Çünkü emeklerinin, gayretlerinin karşılığını alması gerekir. Ama bunun sadece tekil olarak bir meslek üzerinden ifade edilmesini de çok sağlıklı olmadığını, çalışma barışını bozmakla beraber kamu barışı açısından da çok sağlıklı olmadığını ifade ettik. Çünkü bu tip düzenlemeler toplu sözleşmenin bir kapsamı içerisindedir, toplu sözleşmeye ek protokol olarak ortaya konması gerekir" dedi.