2022 tediye tarihleri belli oldu! İlave tediye ödemelerinde hangi işçi ne kadar ikramiye alacak?

Her yıl kamu işçilerine ödenen ilave tediyenin tarihleri Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Kamu işçileri 2022 yılında ek ödemenin ilk yarısını 28 Ocak'ta diğer yarısını 29 Nisan'da alacak. Maden işçileri ise ilave tediyenin tamamını 23 Aralık'ta almış olacak.

İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAPILAN O AÇIKLAMA

Karar Sayısı: 5124

1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında, mezkur Kanunun 1'inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 28.01.2022, diğer yarısının 29.04.2022 tarihinde ödenmesine,

2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasır yer altı işlerinde çalışanlarına 2022 yılında, aynı Kanunun 2'nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23.12.2022 tarihinde ödenmesine,

6772 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.



İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

İKRAMİYEYE VERGİ ZAMMI

Kamuda çalışan yaklaşık 1 milyon işçi için ikramiye tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Kararı ile ikramiyelerin ilk bölümü olan 13 günlük ödeme 28 Ocak'ta yapılacak. Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük ödeme daha yapılıyor. 26 günlük ödemeler de 13'er günlük hesaplamalarla iki taksitte yatırılıyor.

NASIL HESAPLANIYOR

Normal şartlarda ödenecek paradan SGK (https://www.sabah.com.tr/haberleri/sgk) primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Buna göre de brüt olarak hesaplanan tediye (ikramiye) bu kesintilerden sonra net olarak işçilere ödeniyor. Ancak bu yıl farklı bir durum söz konusu. Çünkü asgari ücretten damga ve gelir vergisi kaldırıldı. Aynı zamanda tam maaşlardan asgari ücret kadar kısmı vergiden istisna tutuldu. Bu durumda asgari ücretten fazla maaş alanlar açısından da gelir vergisi kaldırılmış oldu. Tediye ödemeleri hesaplanırken vergi kesintileri yapılmadığında toplada 1.160 lirayı geçen bir kazanç da ortaya çıkmış olacak.

13 GÜNLÜK EN AZ NET TEDİYENİN VERGİLİ HESABI

Brüt maaş : 5004 TL

Toplam primler: 750,60 TL

Vergi matrahı: 4.253,40 TL

Yüzde 15 gelir vergisi: 638,01 TL

Damga vergisi: 32,29 TL

30 günlük tediye: 3.583,10 TL

13 günlük tediye: 1.552,68 TL

13 GÜNLÜK EN AZ NET TEDİYENİN VERGİSİZ HESABI

Brüt maaş : 5004 TL

Toplam primler: 750,60 TL

Vergi matrahı: 4.253,40 TL

Gelir vergisi: 0 TL

Damga vergisi: 0 TL

30 günlük tediye: 4.253,40 TL

13 günlük tediye: 1.843,14 TL

TOPLAM EN AZ VERGİLİ TEDİYE

30 günlük net tediye: 3.583,10 TL

52 günlük net tediye: 6.210.70 TL

TOPLAM EN AZ VERGİSİZ TEDİYE

30 günlük net tediye: 4.253,40 TL

52 günlük net tediye: 7.372,56 TL