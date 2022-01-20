TCMB 2022 ilk faiz kararı ne oldu? 20 Ocak 2022 faiz kararı için gözlerin çevrildiği Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması geldi. Merkez Bankası son dakika faizler arttı mı azaldı mı? Merkez Bankası faiz kararı piyasaları yakından ilgilendiriyor. Döviz fiyatları ve banka faiz oranlarını etkileyecek Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor. TCMB aralık ayında gerçekleştirdiği toplantıyla beraber toplamda 500 baz puan indirime gitmişti. Banka böylelikle, politika faizini yüzde 14 seviyesine çekmişti. Peki, 20 Ocak 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faizler arttı mı? İşte tüm merak edilenler!