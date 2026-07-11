Suudi Arabistan'a çalışmak için gitti: 40 yıl sonra ülkeye dönebildi
Suudi Arabistan'a çalışmak için gitti, 40 yıl sonra ülkeye dönebildi. Yıllardır süren vatan hasreti sona erdi. Ali Baybaş, "Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a çok çok teşekkür ediyorum. Çalışmak için gitmiştim Mekke’ye sonrasında çok şey yaşandı, en sonunda cezaevine düştüm. Cezaevine düşünce zoruma gitti ve hastalandım. Bir sene hapiste yattım iki sene öncede cezaevinden çıktım. En sonunda bir tanıdığım beni sosyal medyada paylaşınca kurtuldum. Allah’ın izniyle önce bu hastalıktan kurtulmayı düşünüyorum" dedi.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel