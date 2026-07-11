CANLI YAYIN
Geri
Suudi Arabistan'a çalışmak için gitti: 40 yıl sonra ülkeye dönebildi

Suudi Arabistan'a çalışmak için gitti: 40 yıl sonra ülkeye dönebildi

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Suudi Arabistan'a çalışmak için gitti, 40 yıl sonra ülkeye dönebildi. Yıllardır süren vatan hasreti sona erdi. Ali Baybaş, "Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a çok çok teşekkür ediyorum. Çalışmak için gitmiştim Mekke’ye sonrasında çok şey yaşandı, en sonunda cezaevine düştüm. Cezaevine düşünce zoruma gitti ve hastalandım. Bir sene hapiste yattım iki sene öncede cezaevinden çıktım. En sonunda bir tanıdığım beni sosyal medyada paylaşınca kurtuldum. Allah’ın izniyle önce bu hastalıktan kurtulmayı düşünüyorum" dedi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltına alındı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltına alındı
Esenler’de 114 hafız icazet aldı! İstanbul Valis Gül’den umre müjdesi
Esenler’de 114 hafız icazet aldı! İstanbul Valis Gül’den umre müjdesi
Yıldız Tilbe Alaçatı’yı salladı! Kendine has dansıyla sahnenin tozunu attırdı
Yıldız Tilbe Alaçatı’yı salladı! Kendine has dansıyla sahnenin tozunu attırdı
Üsküdar'da forklift evin boşluğuna düştü! Fahri İskilipli hayatını kaybetti
Üsküdar'da forklift evin boşluğuna düştü! Fahri İskilipli hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle