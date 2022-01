Emekliye ek zam yasalaştı! En düşük SGK BAĞKUR emekli maaşı ne kadar oldu?

TBMM Genel Kurulunda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi.

YÜZDE 7.5'E YÜKSELTİLECEK

Düzenlemeyle, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek.Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya çıkarılacak.

BİREYSEL EMEKLİLİKTE DEVLET KATKISI YÜKSELTİLECEK

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yüzde 25 olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a çıkarılacak.

EK ZAM ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Meclis'te kabul edilen memur ve emekli ek zam teklifi sonrası ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili henüz açıklama gelmedi. Ek zamların şubat ayında mı ya da daha önce mi yatırılacağı henüz kesinleşmedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak takvim ile ödeme tarihlerinin netleşmesi bekleniyor.

EK ZAM NEDİR?

Hürriyet yazarı Noyan Doğan ek zam ile ilgili köşesinde şunları yazdı;



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası memurlara toplu sözleşmedeki yüzde 5'lik zammın üzerine yüzde 2.5'luk daha ek zam yapılacağını açıkladı. Böylece sözleşmedeki yüzde 5 zammın üzerine yüzde 2.5'luk ek zam ve enflasyon farkından oluşan yüzde 22.47'lik zam eklenince memurların yeni yıl zam oranı yüzde 29.97 oldu.

Memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergisinden muaf tutulması ile birlikte memurların maaşlarında fazladan 288 liralara varan artışlar olacak.Buna görev aylıklarının da eklenmesiyle memur zammı yüzde 30.5'e kadar çıkacak.

Ek zamdan memur emeklileri de yararlanacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ek zam açıklamasını memurlara yönelik yaptı. Memur emeklilerinin ek zamandan yararlanıp yararlanmayacağı Meclis'e sunulacak torba kanun ile netleşecek. Ek zammın sadece görevdeki memurlara yönelik olması halinde memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5 zammın üzerine yüzde 22.47'lik enflasyon farkının eklenmesi ile birlikte ocak ayında maaşlarını yüzde 27.47 zamlı alacaklar. Bu zammın üzerine yüzde 4 ila yüzde 5 üzerinde ek ödeme de eklenecek.

MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

MEMUR EMEKLİSİ



Doğum tarihine göre her ayın 1-5'i arasında maaşlarını alıyor (farklar daha sonra yatacak).

BAĞKUR'LU EMEKLİ İÇİN



Tahsis numarasının son rakamı k 9, 7 ve 5 olanlara her ayın 25'inde k 3 ve 1 olanlara her ayın 26'sında k 8, 6 ve 4 olanlara her ayın 27'sinde k 2 ve 0 olanlara her ayın 28'inde maaşları peşin ödenir.

DUL VE YETİME HİSSELERİ ORANINDA



SSK, Bağkur emeklilerinin dul ve yetimleri yüzde 25.46 zam alacak. Örneğin; hissesine 650 lira maaş düşen bir dul ve yetimin yeni maaşı 816 lira olacak. 2 bin 500 liralık taban maaş düzenlemesinden dul ve yetimler de yararlanacak. Böylece en düşük yetim maaşı 625 liraya çıkacak.

ARTIK TATİL GÜNÜNE RASTLASA DA YATACAK



SSK ve Bağkur'lu emeklilerin aylık ödemelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre; emekli maaşı ödemeleri resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödenecek. SSK ve Bağkur kapsamındaki emeklilerin maaşı cumartesi gününe rastlaması halinde cuma günü, pazar gününe rastlaması halinde ise pazartesi günü ödenmekteydi. Artık ödemeler aynı gün yapılacak ve emekli maaşını banka ATM'sinden çekebilecek.