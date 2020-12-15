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    • Ekonomi
    • 15.12.2020 Gazete
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    Başkan açıkladı: Esnafa 5 milyar liralık can suyu

    Başkan , Kabine toplantısı sonrası 1 milyon 240 bine yakın esnafa, 3 ay boyunca toplamda 5 milyar liralık karşılıksız destek verileceğini açıkladı.

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    Başkan Erdoğan, pandemi nedeniyle sıkıntıya düşen milyonlara 5 milyarlık destek paketini açıkladı:

    Büyük şehirlerdeki esnafa 3 ay boyunca 750'şer, diğer şehirlerde 500'er tl kira desteği verilecek.

    1 milyon 239 bin 438 esnafa 3 ay boyunca 1000'er lira karşılıksız para ödenecek



    Bu desteklerden taksi, dolmuş, servis, tamirci ve pazarcı gibi esnaflar da faydalanacak.

    Devlete ait arazilerdeki turizm işletmeleri ve diğer tesislerin kira ödemeleri 1 yıl ertelenecek.

    Belediyelere de kira alacaklarını aynı sürelerde erteleme imkanı tanınacak.

    ESNAFA CAN SUYU
    Bazı     müjdeleri milletimizle paylaşmak istiyorum. Yıl sonuna kadar yüzde 20'den yüzde 10'a indirdiğimiz kiralardaki stopajın uygulanma süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz.



    Yüzde 18'den 8'e indirdiğimiz işyeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz.

    Yıl ortasında başlattığımız konaklamadan, yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar KDV indirimlerin sürelerini 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik.

    Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğiz esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.

    İş yeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyükşehirlerde 750 lira diğer şehirlerde aylık 500 lira kira desteği yapacağız.

    Bu iki destek kalemi çerçevesinde 3 ay boyunca toplamda 5 milyar lira esnafımıza hibe desteği sağlamayı planlıyoruz.




    YILBAŞINDA EVDEYİZ
    Başkan Erdoğan, "Sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır" dedi.

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    Haberler Ekonomi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: Esnafa 5 milyar liralık can suyu