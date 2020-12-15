Bunun dışında kira yardımı almak için başvuruda bulunan kişinin üzerinde gayrimenkul veya mal varlılığı olmaması gerekiyor. Kurumlar sosyal güvencesi ve düzenli aylık geliri olan vatandaşların başvurularını da kabul etmiyorlar. Emekli maaşı, dul ya da yetim aylığı alanların başvuruları da kabul edilmiyor.