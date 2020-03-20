20 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıtta yeni indirim! İstanbul, Ankara ve İzmir'de... 20.03.2020 10:08

Milyonlarca araç sahibi ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Özellikle bu hafta akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirimler yapıldı. Bu kapsamda benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu sorusu araç sahipleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 20 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 16 kuruş indirim yapılacak. Peki, 20 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları

20 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu sorusu araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 20 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 16 kuruş indirim yapılacak. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

20 MART BENZİN VE MAZOT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Salı günü benzinde 25 kuruş, dün ise motorine 27 kuruş indirim yapılmıştı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,48 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,28 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,38 liradan 5,18 liraya, İzmir'de 5,50 liradan 5,30 liraya inecek.

Buna göre Ankara'da ortalama 5,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,28 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,35 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,45 liradan 5,29 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ

ABD Merkez Bankası (Fed) indirimine rağmen piyasalarda koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Rusya-Suudi Arabistan arasındaki üretim savaşları nedeniyle oluşan olumsuz beklentiler, petrol fiyatlarındaki düşüşün sürdürmesine neden oluyor.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 7-13 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet artarak 683'e çıktı.

Uzmanlar brent petrolde teknik olarak 32,70 ile 33,23 dolar aralığının direnç, 32,17 ile 31,64 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ

Dünya genelinde koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılması ve petrol piyasasındaki arz fazlası nedeniyle Brent türü ham petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varili saat 16.31 itibarıyla 29,55 dolar seviyesinden alıcı buldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 28,65 dolardan işlem gördü.

Her iki ham petrol türünün varil fiyatı Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyelerine geriledi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflıyor ve fiyatlar üzerinde baskı da devam ediyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğinde OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı alamaması petrol fiyatlarının son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesine yol açmıştı.

Her iki ülkenin geçen hafta küresel petrol piyasasında pazar paylarını artırmak için nisandan itibaren üretim miktarlarını yükselteceğini açıklaması ise petrol piyasasında arz fazlasının artacağına işaret ediyor. Bu durum fiyatların düşük seviyelerde seyretmesine neden oluyor.