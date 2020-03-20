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Son dakika haberi:Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 2000 kişilik istihdam müjdesi

Son dakika haberi:Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 2000 kişilik istihdam müjdesi

20.03.2020 11:34

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz." dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 2000 kişilik kadro müjdesi verdi.

Bakan Albayrak, paylaşımında "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz.

Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz. pic.twitter.com/rdeWmMRfvU

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 20, 2020
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