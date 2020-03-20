Son dakika haberi:Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 2000 kişilik istihdam müjdesi 20.03.2020 11:34

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz." dedi.