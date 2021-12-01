Haberler Ekonomi Videoları 13.2 milyona yeni maaş müjdesi! Emekli maaşını yükseltecek 3 formül

13.2 milyona yeni maaş müjdesi! Emekli maaşını yükseltecek 3 formül

13.2 milyona yeni maaş müjdesi! Emekli maaşını yükseltecek 3 formül
01.12.2021 11:11 - Son Güncelleme: 01.12.2021 11:12
Ana Sayfa 00:46
Bilge'nin kendisinden 22 yaş...
Ana Sayfa 00:57
Tabela ile metrelerce havaya...
Ana Sayfa 00:45
Gökçe Bahadır’dan yatak odası...
Ana Sayfa 00:41
Büyükçekmece’de dev dalgalar...
Ana Sayfa 00:45
Silolar alev alev yandı!...
Ana Sayfa 00:16
İzmir'de şok olay, yoldan...
Ana Sayfa 08:37
Marmara’da lodostan 5 can...
Ana Sayfa 01:06
Teşkilat 25. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 04:21
Başkan Erdoğan: Emekliler her...
Ana Sayfa 00:15
Çağla Şıkel beyaz kıyafetiyle...
Ana Sayfa 00:46
Antalyaspor 3-0 Amed Sportif
Ana Sayfa 13:09
DEVA'lı Metin Gürcan'a...

Milyonlarca çalışan bugün yapılacak asgari ücret toplantısını beklerken emekliler de Ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zam tutarına odaklandı. Bilindiği üzere her 6 ayda bir enflasyon verilerine göre maaşlara zam yapılıyor. Son olarak Temmuz ayında ikramiye ve zamlı maaşla çifter sevinç yaşayan emeklileri mutlu edecek bir gelişme yaşandı. Aralık ayının gelmesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunun yakından takip ettiği üç önemli konuyla ilgili hazırlıklarını sürdürüyor. Yapılan düzenleme dar gelirlerin sıkıntılarını giderecek, aynı zamanda iş hayatında sorun yaratmayacak şekilde gerçekleştirilecek. Gündeme alınan düzenlemeler, belli bir plan dahilinde hayata geçirilecek.

Ekonomi Videoları
SON DAKİKA