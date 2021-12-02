Emekli maaşını yükseltecek 3 formül! 13.2 milyona yeni maaş müjdesi geldi! 3600 ek gösterge ve seyyanen zam ile birlikte...

Milyonlarca çalışan bugün yapılacak asgari ücret toplantısını beklerken emekliler de Ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zam tutarına odaklandı. Bilindiği üzere her 6 ayda bir enflasyon verilerine göre maaşlara zam yapılıyor. Son olarak Temmuz ayında ikramiye ve zamlı maaşla çifter sevinç yaşayan emeklileri mutlu edecek bir gelişme yaşandı. Aralık ayının gelmesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunun yakından takip ettiği üç önemli konuyla ilgili hazırlıklarını sürdürüyor. Yapılan düzenleme dar gelirlerin sıkıntılarını giderecek, aynı zamanda iş hayatında sorun yaratmayacak şekilde gerçekleştirilecek. Gündeme alınan düzenlemeler, belli bir plan dahilinde hayata geçirilecek.