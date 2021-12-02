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Haberler Ekonomi Emekli maaşını yükseltecek 3 formül! 13.2 milyona yeni maaş müjdesi geldi! 3600 ek gösterge ve seyyanen zam ile birlikte...

Emekli maaşını yükseltecek 3 formül! 13.2 milyona yeni maaş müjdesi geldi! 3600 ek gösterge ve seyyanen zam ile birlikte...

13.2 milyona yeni maaş müjdesi! Emekli maaşını yükseltecek 3 formül sevindirecek! 3600 ek gösterge ve seyyanen zamla ödemeler artacak. Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarına yapılacak olan zam tutarını bekliyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 kez emekli maaşlarına enflasyon verilerine göre zam yapılıyor. Ocak ayının ilk günlerinde milyonların yılın ilk 6 ayında alacağı zam tutarı belli olacak. Bu süreçte bazı formüller de gündeme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunun yakından takip ettiği 3 önemli konuyla ilgili çalışmalarına devam ediyor

02.12.2021 12:08 - Son Güncelleme: 02.12.2021 12:08
13.2 milyona yeni maaş müjdesi! Emekli maaşını yükseltecek 3 formül sevindirecek! 3600 ek gösterge ve seyyanen zamla...

Milyonlarca çalışan bugün yapılacak asgari ücret toplantısını beklerken emekliler de Ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zam tutarına odaklandı. Bilindiği üzere her 6 ayda bir enflasyon verilerine göre maaşlara zam yapılıyor. Son olarak Temmuz ayında ikramiye ve zamlı maaşla çifter sevinç yaşayan emeklileri mutlu edecek bir gelişme yaşandı. Aralık ayının gelmesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunun yakından takip ettiği üç önemli konuyla ilgili hazırlıklarını sürdürüyor. Yapılan düzenleme dar gelirlerin sıkıntılarını giderecek, aynı zamanda iş hayatında sorun yaratmayacak şekilde gerçekleştirilecek. Gündeme alınan düzenlemeler, belli bir plan dahilinde hayata geçirilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
13.2 milyona yeni maaş müjdesi! Emekli maaşını yükseltecek 3 formül sevindirecek! 3600 ek gösterge ve seyyanen zamla...

BELİRLİ BİR PLANLA HAYATA GEÇİRİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantılarında da ele alınan düzenlemeler, belli bir plan dahilinde hayata geçirilecek.

13.2 milyona yeni maaş müjdesi! Emekli maaşını yükseltecek 3 formül sevindirecek! 3600 ek gösterge ve seyyanen zamla...

Düzenlemeler dar gelirlerin sıkıntılarını giderecek, aynı zamanda iş hayatında sorun yaratmayacak şekilde yapılacak.

13.2 milyona yeni maaş müjdesi! Emekli maaşını yükseltecek 3 formül sevindirecek! 3600 ek gösterge ve seyyanen zamla...

ÜÇ DÜZENLEME

Üç düzenleme belli bir plan dahilinde hayata geçirilecek. 3600 gösterge çalışmalarında genel bir düzenleme yapılması halinde lise ve üniversite mezunları, en alt düzeydeki memurla daire başkanlarının aynı maaşı olması gibi bir sonuç ortaya çıkacak.

13.2 milyona yeni maaş müjdesi! Emekli maaşını yükseltecek 3 formül sevindirecek! 3600 ek gösterge ve seyyanen zamla...

Böyle bir adaletsizliğin önlenmesi için kademelendirme ya da farklı bir tanım getirme alternatifleri üzerinde duruluyor.

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