Araç sahipleri için müjdeli haber EPGİS tarafından duyuruldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş indirim yapılacağı duyuruldu. Peki, 1 Aralık motorine indirim mi geldi? İstanbul, İzmir, Ankara mazot (motorin) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte konu hakkında detaylar...

İSTANBUL, İZMİR, ANKARA MAZOT (MOTORİN) LİTRE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Son dakika haberleri... Motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş indirim yapıldı.

İndirim açıklaması! Mazot (motorin) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 44 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9,83 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,39 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 9,77 liradan 9,33 liraya, İzmir'de 9,85 liradan 9,41 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.