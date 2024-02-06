SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024, 18:26 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024, 18:29

▶️ 6 Şubat piyasalarda gün sonu: Borsada son durum ne?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,05 değer kazancıyla günü 8.869,14 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.890,52 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 92,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 125,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 1,16 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,75 ile bilişim, tek gerileyen ise yüzde 1,04 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğine yönelik sinyallerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlamasını geciktireceği endişelerinin devam ettiğini belirtti.

Yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 seviyesinin direnç, 8.700 ve 8.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

SIRADAKİ VİDEO
Şubat ayı iş yeri kira artış oranı (2024) belli oldu! İşyeri kira hesaplama örneği...
05.02.2024Pazartesi
Emekli fark ödemesi ne zaman? Tarih netleşti! İşte SSK - Bağkur ödeme tarihleri...
05.02.2024Pazartesi
2024 yılının ilk enflasyon oranı belli oldu
05.02.2024Pazartesi
▶️ Paranın rotası ne? Hangi yatırım araçları ön plana çıkıyor? Uzman isimden 2024 tavsiyeleri
05.02.2024Pazartesi
▶️ Emekli maaş farkı nasıl hesaplanır? Emeklilerin yeni kök maaş tablosu
05.02.2024Pazartesi
Bunlar da Var
SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi silahlı çatışma! 2 ölü! 3’ü polis, 5 yaralı! 01:05
Çağlayan Adliyesi silahlı çatışma! 2 ölü!
06.02.2024Salı
SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı! Videolu 03:18
Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı!
06.02.2024Salı
SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi saldırı anı videosu izle! Çatışma anı görüntüsü 00:14
Çağlayan Adliyesi saldırı anı video görüntüsü izle!
06.02.2024Salı
DHKP-C Çağlayan Adliyesi’ne saldırdı! Silahlı çatışma sesleri ve teröristlerin öldürülme anı kamerada! 00:43
DHKP-C Çağlayan Adliyesi'ne saldırdı! Teröristlerin öldürülme anı kamerada!
06.02.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA