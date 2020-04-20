Son dakika: Beşiktaş'ta otobüs kazası! İETT otobüsü zincirleme kaza sonrası ağaca çarptı

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta kontrolden çıkan bir belediye otobüsü önce bir kamyona, ardından da yol kenarındaki aydınlatma direği ve ağaca çarptı. Kazada otobüs şoförü ve bazı yolcular yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay Dolmabahçe Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan belediye otobüsü önce bir kamyona, ardından da yol kenarındaki aydınlatma direği ve ağaca çarptı. Kazada otobüs şoförü, kamyon şoförü ve otobüsle bulunan bazı yolcular yaralandı.
Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk eBeşiktaş, Dolmabahçe Caddesi Milli Saraylar Resim Müzesi önünde zincirleme kazaya karışan bir İETT otobüsü ağaca çarptı. Kazaya karışan 3 aracın şoförünün yaralandığı kaza sonucunda caddede trafik oluştu.
Polislerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.