Son dakika: Beşiktaş'ta otobüs kazası! İETT otobüsü zincirleme kaza sonrası ağaca çarptı 20.04.2020 13:00

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta kontrolden çıkan bir belediye otobüsü önce bir kamyona, ardından da yol kenarındaki aydınlatma direği ve ağaca çarptı. Kazada otobüs şoförü ve bazı yolcular yaralandı.