Ali Hamaney'in cenaze töreni için dev hazırlık başladı

Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 15:24

ABD ve İsrail'in ortak saldırılarında, 28 Şubat'ta hayatını kaybeden eski İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in aylar sonra düzenlenecek olan cenaze töreni için hazırlıklar devam ediyor.

HAMANEY İÇİN CENAZE HAZIRLIĞI

Caminin avlusuna Hamaney ve aynı saldırıda hayatını kaybedenlerin tabutlarının yerleştirileceği büyük bir platform kuruldu.

Platformun çevresinin beton bloklarla kapatıldığı ve bu alana erişimin büyük ölçüde sınırlandırıldığı görüldü.

CAMİ AVLUSUNA SERİNLETME SİSTEMİ

Cenaze törenine katılacakların sıcak havadan daha az etkilenmesi amacıyla cami avlusuna serinletme sistemi kuruldu.

Çok sayıda iş makinesi ve vincin çalıştığı alanda alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.

Hamaney için 3 Temmuz Cuma günü devlet başkanları, üst düzey yetkililer ve dini liderlerin katılımıyla uluslararası resmi anma töreni düzenlenmesi planlanıyor.

Halkın ise 4 Temmuz Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren İmam Humeyni Musalla Camisi'nde saygı duruşunda bulunmasının ardından cenaze merasimlerinin başlaması bekleniyor.

Hamaney için son cenaze töreni ve defin işleminin ise 9 Temmuz'da Meşhed kentinde gerçekleştirileceği belirtiliyor.