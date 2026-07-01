CANLI YAYIN
Geri
Ali Hamaney'in cenaze töreni için dev hazırlık başladı

Ali Hamaney'in cenaze töreni için dev hazırlık başladı

İran'ın başkenti Tahran'da, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski lider Ali Hamaney'in cenaze töreni için hummalı bir çalışma yürütülüyor. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği ortak saldırıda yaşamını yitiren Hamaney için İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kelimenin tam anlamıyla olağanüstü hal ilan edildi.

ABD ve İsrail'in ortak saldırılarında, 28 Şubat'ta hayatını kaybeden eski İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in aylar sonra düzenlenecek olan cenaze töreni için hazırlıklar devam ediyor.

HAMANEY İÇİN CENAZE HAZIRLIĞI

Caminin avlusuna Hamaney ve aynı saldırıda hayatını kaybedenlerin tabutlarının yerleştirileceği büyük bir platform kuruldu.

Platformun çevresinin beton bloklarla kapatıldığı ve bu alana erişimin büyük ölçüde sınırlandırıldığı görüldü.

Ali Hamaney, Fotoğraflar: Takvim

CAMİ AVLUSUNA SERİNLETME SİSTEMİ

Cenaze törenine katılacakların sıcak havadan daha az etkilenmesi amacıyla cami avlusuna serinletme sistemi kuruldu.

Çok sayıda iş makinesi ve vincin çalıştığı alanda alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.

Hamaney için 3 Temmuz Cuma günü devlet başkanları, üst düzey yetkililer ve dini liderlerin katılımıyla uluslararası resmi anma töreni düzenlenmesi planlanıyor.

Halkın ise 4 Temmuz Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren İmam Humeyni Musalla Camisi'nde saygı duruşunda bulunmasının ardından cenaze merasimlerinin başlaması bekleniyor.

Hamaney için son cenaze töreni ve defin işleminin ise 9 Temmuz'da Meşhed kentinde gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Dünya

Bunlar da Var

Netanyahu Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tehditler savurdu
Netanyahu Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tehditler savurdu
830 bin TL'ye "Yokum" dedi, kutusundan çıkan rakam izleyenleri şoke etti!
830 bin TL'ye "Yokum" dedi, kutusundan çıkan rakam izleyenleri şoke etti!
Fatih'te çatının beton blokları sokağa fırladı: İki kişi ölümden kıl payı kurtuldu!
Fatih'te çatının beton blokları sokağa fırladı: İki kişi ölümden kıl payı kurtuldu!
Denizli'de husumetliler buluşmasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı
Denizli'de husumetliler buluşmasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle