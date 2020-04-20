İngiliz Daily Mail gazetesinden itiraf gibi yazı: Türkiye'den gelecek yardımlar 24 saat gecikirse her şey durur 20.04.2020 13:54

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 2 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüsün etkilediği ülkelerden biri de İngiltere oldu. Sürü bağışıklığı stratejisiyle büyük eleştiri alan İngiltere'de sağlık sistemi çöktü. Hemşireler çöp poşetleri ile korunmaya çalışırken ülkeden gelen ölüm haberleri her geçen gün artıyor. Türkiye, dünyanın dört bir yanına sağlık yardımı yaparak gücümüzü bir kez daha gösterdi. İngiltere’de Türkiye’den gelecek olan yardımlar gündem olurken İngiliz Daily Mail gazetesinin manşeti her şeyi özetledi. Dail Mail, “Türkiye’den gelecek 400 bin koruyucu önlüğün 24 saat gecikmesi bütün sağlık hizmetlerini durdurabilir diye yazdı.

İngiltere Türkiye'den gelecek koronavirüs koruyucu kitine kilitlendi. "Hayati" olarak adlandırılan koruyucu malzemelerin sevkıyatının ertelenmesi ülkede kriz çıkardı.

İngiliz hükümeti büyük tepki ile karşı karşıya kalmış durumda. Hastane yöneticileri sevkıyatın acilen yapılabilmesi adına birlik oldu ve hükümeti başarısızlıkla eleştiriyor.

İngiltere'de hastaneler, geçen gece Türkiye'den beklenen 400 bin koruyucu önlük de dahil olmak üzere 84 tonluk "hayat kurtarıcı" tıbbi teslimatın yapılamaması nedeniyle büyük kriz yaşıyor. Hastane yöneticileri, "Eğer Türkiye'den yardım gelmezse koruyucu ekipmanlarımız bitmiş olacak" açıklamasında bulunuyor.

Tıbbi malzemelerin bitmesi nedeniyle doktorların virüse karşı savunmasız kalacağı ve hastaların yaşamını yitireceği uyarılarında bulunuluyor. Yaşanan kriz İngiliz Daily Mail gazetesinde manşet oldu. Gazete, "Türkiye'den gelecek 400 bin koruyucu önlüğün 24 saat gecikmesi bütün sağlık hizmetlerini durdurabilir" ifadelerine yer verdi.

Geçen hafta Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen sağlık ekipmanlarının dün ulaşması gereken bölümünün nakliyesinin ertelenmesi ülkede büyük kriz çıkardı. Hastaneler Covid-19 hastalarına tedavinin bile durdurulabileceğini açıkladı. İngiliz bakanların sevkiyatla ilgili yaptıkları açıklamalar da tartışma yarattı.

Barınma Bakanı Robert Jenrick sevkiyatın geldiğini duyurdu ancak açıklamanın hemen ardından Eğitim Bakanı sevkiyatın ertelendiğini paylaştı. İngiliz sağlık sistemini yürüten kuruluş olan İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tedarikçileri CEO'su Chris Hopson tıbbi sevkıyatın başarılı bir şekilde yapılacağına dair güvensizlik yaşandığını açıkladı.

Hopson açıklamasında bakanları suçlayarak sağlık personelinin umudunu kırdıklarını ifade etti. Hastane yöneticileri hükümeti suçlayarak, koruyucu önlükler biterse sağlık çalışanları kendi güvenlikleri nedeniyle koronavirüs hastalarını tedavi etmeyi reddedeceklerdir açıklamasında bulundu.

İngiltere'de yaşanan bu sağlık krizi virüse karşı cephede savaşan sağlıkçıların hükümetin ihanetine uğradığına dair eleştirilere neden olmuş durumda.

Sağlık Bakanı Matt Hancock geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, koruyucu tıbbi önlüklerin günler içinde tükenebileceğini duyurmuş ve sağlık çalışanlarına bazı kişisel koruyucu ekipmanların yeniden kullanılmasını düşünmelerini bildiren yeni bir rehber yayınlamıştı.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi şefi hafta sonu boyunca mutlak bir krizi önlemek adına bütün umutlarını Türkiye'den gelecek 84 tonluk yardıma bağladıklarını açıklamıştı. Daily Mail gazetesinde, "Malzemeleri taşıyan uçağın dün sabah İngiltere'ye inmesi bekleniyordu ancak sevkıyat en az 24 saat ertelendi, bu da bazı hastanelerin bugün tamamen koruyucu ekipmanlarının tükenebileceği anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.

Kültür Bakanı Oliver Dowden bugün yaptığı açıklamada, İngiliz hükümetinin Covid-19'la ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına gerekli malzemelerin sağlanacağını ve "İhtiyacımız olan ekipmanlar bugün içerisinde Türkiye'den yola çıkacak" açıklamasında bulundu.