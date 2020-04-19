CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, korona günlerinde yalan söylemeye devam ediyor.

EKREM İMAMOĞLU, YALAN SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un, 29 Mart 2020 Pazar günü görev yapan 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan 34 EH 8524 plakalı İETT otobüsüne Fazilet durağından 47 yolcunun bindiği yalanına sahip çıkan ve "Görüntüleri izlerken kanım dondu" iddiasında bulunan Ekrem İmamoğlu yalan seviyesi daha da arttırdı.

İMAMOĞLU'NUN, "HAFTA SONU İSTANBUL'DA 500 BİN TON ASFALT ÇALIŞMASINDA BULUNDUK" İDDİASI!

Ekrem İmamoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu ve "İş güvenliğini ve sağlık önlemlerini alarak hafta sonu İstanbul'da 500 bin ton asfalt çalışmasıyla önemli tüm yolların bakım ve onarımını gerçekleştirdik" iddiasında bulundu.

GÖKSU: "YALAN RÜZGARI DEVAM EDİYOR, İKİ GÜNDE 1 YILLIK ASFALTIN 1/5'İNİ ATTIĞINI SÖYLÜYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun yalan söylediğini açıkladı.

Göksu; "Yalan Rüzgarı devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1 yıllık asfaltı ortalama 2,5milyon/Ton. İBB Başkanı "2 günde 500 bin ton" yani 1 yıllık asfaltın 1/5'ini attığını söylüyor. En iyi günde bile 25bin/Ton asfalt atılırken, daha hastane yolunu yapmayan İBB Başkanı yalan rüzgarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

TUNCER: "ÜMRANİYE'DE BULUNAN ASFALT FABRİKASI AYLARDIR ÇALIŞMIYOR?"

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer de, Ekrem İmamoğlu'nun çuvalladığını söyledi.

Tuncer, "Ekrem İmamoğlu yine çuvalladın. '500.000 ton asfalt seriyoruz' diyorsun. Ümraniye ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait asfalt fabrikası (İSFALT) aylardır çalışmıyor? Bakın çalışıyorum algısı oluşturmak için yapmadığın işleri yapılmış gibi gösterme..." dedi.

BİRİNCİ: "BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİNİN YOLLARINI NEDEN YAPMADIN"

Beylikdüzü Belediyesi Eski AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci de; "İmkansızı düşünün, 1.5 günde 500.000 ton asfaltlama kabiliyetin vardı da, Başakşehir Şehir Hastanesinin yollarını neden yapmadın diye sorarlar adama. Hiç olmazsa asfaltını dökeydin" ifadelerini kullandı.

ÖZONAY: "60 BİN KAMYON EDER... BU KADAR KAMYON İSTANBUL'A NE ZAMAN GİRDİ?"

Nejat Özonay da; Ekrem İmamoğlu'nun, hafta sonu İstanbul'da 500 bin ton asfalt döküldüğünü iddia ettiğini hatırlatarak, "500 bin ton yaklaşık 1,200,000 m3 ve 60,000 kamyon eder... Bu kadar kamyon İstanbul'a ne zaman girdi, ne zaman döküldü? Bu asfalt 500,000 metre yol eder:) Kilodur o başkan:)" dedi.

TAŞER: "EKREM BEY, 500 BİN TON ASFALTI NEREDEN BULDUN?"

Faik Taşer de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İSFALT fabrikalarının kapasitelerinin, Habipler'de 560 ton/saat, Ümraniye'de 235 ton/s, Mahmutbey'de 300 ton/s ve Aydınlı'da 520 ton/s olmak üzere toplam 1615 ton/s olduğunu hatırlatarak, "24 saatte: 38 bin 760 ton, 2 günlük üretim 77 bin 520 ton. 500 bin ton asfaltı nereden buldun?" diye sordu.

ALÇAYIR: "'TEYO EMMİ' BİLE BU KADAR YALAN SÖYLEMEDİ"

Gazeteci Cengiz Alçayır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi ve "'Teyo emmi' bile bu kadar yalan söylemedi" dedi.

"YA YALAN ÇIKAR, YA DA BÜYÜK BİR YOLSUZLUK!"

Alçayır, "İmamoğlu'nun bir günde 250 bin ton, iki günde ise 500 bin ton asfalt döküldüğünü ilan ettiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Oysa bu kocaman bir yalan! O kadar asfaltı üretecek fabrika yok! O kadar asfaltı dökecek ekip yok! Bu kadar yalan söyleyecek başka insan yok! 500 bin ton asfalt demek; 1 kamyonun 25 ton asfalt taşıdığını baz alırsak, 20 bin kamyon demek!"

"Bu da günde 10 bin kamyonun vızır vızır asfalt döktüğü anlamına gelir ki; İçişleri Bakanlığı İmamoğlu'nun bu iddiasını yerinde incelesin; ya yalan çıkar ya da büyük bir yolsuzluk!"

"İBB'NİN 1 YIL BOYUNCA TÜM İSTANBUL'A DÖKTÜĞÜ ASFALT MİKTARI: 1 MİLYON 890 BİN 356 TON"

Cengiz Alçayır, "İşte Ekrem İmamoğlu'nun yalanının resmi belgesi. İBB'nin 1 yıl boyunca tüm İstanbul'a döktüğü asfalt miktarı: 1 milyon 890 bin 356 ton. İmamoğlu'nun 2 günde sözde döktürdüğü asfalt miktarı: 500 bin Ton. Yani İmamoğlu isterse 4 günde İstanbul'un tamamının yol bakımını yapabiliyor!" ifadelerini kullandı.

"KAMU AHLAKININ DA İÇİNE ETTİN!"

Cengiz Alçayır, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi ve "Şayet ille de bir yalan söyleyeceksen insan biraz da yalan bilgi filan toplar! Belediye şirketi İSFALT saatte 1795 ton asfalt üretiyor. 1796 istesen yok, çıkmıyor! 48 saat hiç uyumasalar sadece sana çalışsalar,1795x48=86 bin 160 ton ediyor! Ayıp. Kamu ahlakının da içine ettin!" ifadelerini kullandı.

KENAN KIRAN / SABAH