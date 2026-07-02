Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında 13 kişi öldü
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Rusya'nın başkent Kiev'e yönelik hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 86 kişinin yaralandığını bildirdi.
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Kiev'e hava saldırısı düzenlediği belirtildi Açıklamada, saldırılarda hasar gören alanlardaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 13 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilirken, 34 kişinin ise sağ kurtarıldığı açıklandı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'de yaralanan kişi sayısının 86'ya yükseldiğini belirtti.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya