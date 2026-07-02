CANLI YAYIN
Geri
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında 13 kişi öldü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında 13 kişi öldü

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Rusya'nın başkent Kiev'e yönelik hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 86 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Kiev'e hava saldırısı düzenlediği belirtildi Açıklamada, saldırılarda hasar gören alanlardaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 13 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilirken, 34 kişinin ise sağ kurtarıldığı açıklandı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'de yaralanan kişi sayısının 86'ya yükseldiğini belirtti.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya

Bunlar da Var

"Var Mısın Yok Musun"da herkesi kırıp geçiren o anlar!
"Var Mısın Yok Musun"da herkesi kırıp geçiren o anlar!
Kocaeli'de caddede silahlı çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
Kocaeli'de caddede silahlı çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
Aksaray'da sır ölüm: Kayıp olarak aranan genç vurulmuş halde bulundu
Aksaray'da sır ölüm: Kayıp olarak aranan genç vurulmuş halde bulundu
Anadolu Otoyolu’nda kaza: Mecit Bingöl hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu’nda kaza: Mecit Bingöl hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle