Masumlar Apartmanı'nda değişim başlıyor! 27. yeni bölümde Seda Akman damgası! Yeni başlangıçların anahtarı...

Masumlar Apartmanı birbirinden başarılı ve yetenekli oyuncu kadrosuyla salı akşamları izleyicisini mest etmeye devam ediyor. Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Neredeyse her karakterin bir takıntısı, hastalığı olduğu Masumlar Apartmanı'nda değişim başlıyor. Yeni bölüm fragmanında ünlü oyuncu Seda Akman'ın da oyuncu kadrosuna dahil olduğu görülüyor. Diziye psikolog olarak dahil olan Seda Akman'ın ne gibi başlangıçların anahtarı olacağı merakla bekleniyor. İşte Masumlar Apartmanı 27. yeni bölüm fragmanı...