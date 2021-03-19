Teşkilat 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Teşkilat 3. bölüm 2. fragmanı izle! Teşkilat 3. bölümde neler olacak?

Teşkilat dizisi 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 21 Mart Pazar günü yeni bölümü ile ekrana gelmesi beklenen Teşkilat dizisi 3. bölümü için heyecan dorukta.

Teşkilat' 3. bölümde neler olacak?

SERDAR HEM DİSKİN HEM CEREN'İN SIRRININ PEŞİNDE!

Serdar, hala inanmakta zorluk çekse de, içine çekildiği aşk oyununu sorguluyor. Bir yandan da ülkenin gözbebeği mühendislerinin öldürülmesi ile ele geçirilen SİHA protokollerinin bulunduğu harici diski bir an önce geri almak istiyor. Tam olarak anlaşamasalar da Zehra'dan yardım alarak, ölümcül bir tuzak kuruyor. Zehra'yı ve merkezdekileri önce sinirlendirse de tuzak işe yarıyor ve Ceren ile Serdar arasındaki savaş iyice kızışıyor!

TEŞKİLAT 'ŞİRKET'E ULAŞABİLECEK Mİ?

Ölmeden önce ölenler, bir yandan ailelerinin kendilerinin kaybı karşısında yaşadıklarını uzaktan takip edip, onlara ellerini uzatamamakla baş etmeye çalışıyor. Ancak bir yandan da vatan sevgisi ile her şeyi göze alıp girdikleri bu oyunda, şimdi SİHA fabrikasına saldırı talimatını verenlerin peşine düşüyor.

Kurulan bir oyun ile Pascal'a saldırı talimatını veren "Şirket"e ulaşmanın kapısı aralanıyor. Bu kapı, kahramanlarımızı önce Berlin'e sonra Berlin'de pek çok ülkeden düşmanın bulunduğu bir pazarlık masasına götürüyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl'ün yer aldığı Teşkilat'ın yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar, yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın yapıyor.