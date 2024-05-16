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PKK siyasette yumuşayan iklimden huzursuz! Elebaşı Duran Kalkan'dan 'sabotaj' itirafı... CHP'ye 'takipteyiz' tehdidi

Türk siyasetindeki yumuşama süreci ve tesis edilen pozitif iklim PKK'yı huzursuz etti. Özgür Özel'in AK Parti'yi ziyareti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da CHP'ye yapmayı planladığı iade-i ziyaretten PKK elebaşları rahatsız. Kandil sapığı Duran Kalkan, "CHP herkesi uzlaşmaya çekerse oradan faşizm çıkar. Ciddi bir şey göremedik. Ama böyle uzun uzadıya da şey etmeyiz. Bu kredi biter" diyerek süreci sabote edeceklerinin sinyalini verdi. CHP'ye 'kendinizi yenileyin, sorumluluk alın' diye seslenen Kalkan, "Böyle olursa iyi olur" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 11:26 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 11:38
PKK siyasette yumuşayan iklimden huzursuz! Elebaşı Duran Kalkan’dan ’sabotaj’ itirafı... CHP’ye ’takipteyiz’ tehdidi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulüyle başlayan Türk siyasetindeki pozitif eğilim kaos simsarları ve terör baronlarını huzursuz etti.

Kandil'den yumuşayan siyasi iklimi zehirleyen küstah bir açıklama geldi.



SİYASETTEKİ YUMUŞAMA PKK'YI HUZURSUZ ETTİ

Olası askeri harekat öncesi son çırpınışlarını sürdüren PKK elebaşı Duran Kalkan, "CHP'ye dönük bazı değerlendirmelerimiz, tavsiyelerimiz olmuştu. Biz takip ediyoruz Özgür Özel yönetiminin durumunu, yaptıklarını" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in AK Parti'yi ziyareti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da CHP'ye yapmayı planladığı iade-i ziyaretten rahatsız olan Kalkan, "CHP herkesi uzlaşmaya çekerse oradan faşizm çıkar. Toplumun, halkın verdiği krediyi tam doğru ve iyi kullanmıyor. Asgari bir demokratikleşme yönünde, Cumhuriyeti demokratikleştirmek için, ikinci yüzyılı demokratikleşme yüzyılı yapmak için hangi adımlar atılacak? Ciddi bir şey göremedik. Ama böyle uzun uzadıya da şey etmeyiz. Bu kredi biter. Bilgilerinin olmasında yarar var." diyerek Kandil'deki ininden veryansın etti.



CHP'YE TALİMAT... "BÖYLE OLURSA İYİ OLUR"

Cumhuriyet Halk Partisi'ne 'kendinizi yenileyin, sorumluluk alın' diye seslenen Kalkan, "Ne yapılacağı konusunda somut bir tutum konulmalı. Eğer öyle olursa CHP kendini yenileyebilir, demokratikleştirebilirse gerçekten yeniden bir rol oynayabilir. Ve bu son seçimin ifade edilen dönemecinde rol oynayan bir güç de CHP olur. Böyle olursa iyi olur" dedi.



KANDİL'DEN 'SÜRECİ SABOTE EDECEĞİZ' TEHDİDİ

Bir başka PKK elebaşı Helin Ümit de Türk siyasetindeki yumuşama sürecini sabote edeceklerini ilan etti. Ümit, "Savaş sürdükçe siyasette yumuşama olmaz" tehditlerini savurdu.



CHP'ye "Koltuk değneği olmayın" serzenişinde bulunan Ümit, "Böyle bir noktada ne yapacak bu CHP yönetimi? Gerçekten Türkiye'nin demokratikleşmesi temelinde Cumhuriyet'in yeniden yapılanmasına giriş mi yapacaklar? Şimdi bir yumuşama söylemi var. İşte Erdoğan demiş ki, Türkiye siyasetinde yumuşama ihtiyacı var. Peki bununla ne yapmak istiyor? Kürt halkının özgürlük mücadelesi üzerine yapılan tasfiye planlarından bahsettik. Bir yanda o sürerken Türkiye siyaseti yumuşayabilir mi? Mümkün değil" diye konuştu.

Birgün değil her gün rezalet! PKK ile bir olup pozitif iklimi zehirlediler: Bu ülkenin yumuşamaya ihtiyacı yok



PKK İLE BİR OLUP POZİTİF İKLİMİ ZEHİRLEDİLER

Geçtiğimiz günlerde de Birgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Varlı "Bu ülkenin yumuşamaya ihtiyacı yok, bu ülkenin bu iktidardan kurtulmaya ihtiyacı var" diyerek PKK kanalında kaos ve kutuplaştırma çağrısı yaptı.

CHP destekli fondaşların yumuşayan iklimi zehirlemek için Kandil'in etki ajanlarıyla aynı noktada buluşması tepki çekti.

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