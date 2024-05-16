PKK siyasette yumuşayan iklimden huzursuz! Elebaşı Duran Kalkan’dan ’sabotaj’ itirafı... CHP’ye ’takipteyiz’ tehdidi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulüyle başlayan Türk siyasetindeki pozitif eğilim kaos simsarları ve terör baronlarını huzursuz etti.



Kandil'den yumuşayan siyasi iklimi zehirleyen küstah bir açıklama geldi.





SİYASETTEKİ YUMUŞAMA PKK'YI HUZURSUZ ETTİ



Olası askeri harekat öncesi son çırpınışlarını sürdüren PKK elebaşı Duran Kalkan, "CHP'ye dönük bazı değerlendirmelerimiz, tavsiyelerimiz olmuştu. Biz takip ediyoruz Özgür Özel yönetiminin durumunu, yaptıklarını" ifadelerini kullandı.



Özgür Özel'in AK Parti'yi ziyareti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da CHP'ye yapmayı planladığı iade-i ziyaretten rahatsız olan Kalkan, "CHP herkesi uzlaşmaya çekerse oradan faşizm çıkar. Toplumun, halkın verdiği krediyi tam doğru ve iyi kullanmıyor. Asgari bir demokratikleşme yönünde, Cumhuriyeti demokratikleştirmek için, ikinci yüzyılı demokratikleşme yüzyılı yapmak için hangi adımlar atılacak? Ciddi bir şey göremedik. Ama böyle uzun uzadıya da şey etmeyiz. Bu kredi biter. Bilgilerinin olmasında yarar var." diyerek Kandil'deki ininden veryansın etti.