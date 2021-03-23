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    • 23.03.2021 11:14
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    'nda doğan aşk başladığı gibi tarihe gömüldü! Aniden ayrılık kararı aldı Naci ve Safiye dondu kaldı

    ekranlarında izleyiciyle buluşan oyuncu kadrosunda , , , gibi isimlerin bulunduran , salı akşamlarında tüm dikkati üzerine çekmeyi başarıyor. Aşkları, hastalıkları, bir garip yaşamlarıyla izleyiciyi her yeni bölümde şaşırtmayı başaran Masumlar Apartmanı'nın en çok dikkat çeken isimleri hiç kuşkusuz Naci ve Safiye. Ezgi Mola ve 'in canlandırdıkları bu iki karakterin yıllara meydan okuyan aşkının sonu ne olacağı merak edilirken öyle bir ayrılık haberi geldi ki izleyici yıkıldı kaldı. Ama işler hiç sandığımız gibi olmayabilir.

    Masumlar Apartmanı'nda doğan aşk başladığı gibi tarihe gömüldü!

    Masumlar Apartmanı'nda doğan aşk başladığı gibi tarihe gömüldü! Aniden ayrılık kararı aldı Naci ve Safiye dondu kaldı... TRT 1 ekranlarında salı akşamları kendisine yer bulan ve reytinglerde kanalın yüzünü güldüren Masumlar Apartmanı tüm hızıyla yoluna devam ediyor. Diğer bir yandan yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" isimli eserinden uyarlanan dizinin, kitaba bağlı kalıp kalmayacağı ise merak konusu. Çünkü kitapta bazı karakterler hiç uzun ömürlü değil. Bu doğrultuda dizinin son bölümü ve çıkan dedikodular ile bir ayrılık yaşanması söz konusu...

    TRT 1 ekranlarında Salı akşamları izleyicisi ile buluşmakta olan Masumlar Apartmanı dizisi her yeni bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" isimli eserinden uyarlanarak dizi haline getirilen ve Türkiye'de çok sevilen Masumlar Apartmanı dizisi, yayınlanmaya başladığı tarihten bu yana büyük bir izleyici kitlesine ulaşmaya başladı ve dizi her hafta izleyici kitlesini genişletmeye de devam ediyor.

    Her bölümünde ayrı ve çarpıcı gelişmelerin yaşandığı Masumlar Apartmanı dizisinin gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı Madalyonun İçi isimli romandan uyarlanarak ekranlara geliyor olması ve gerçek hayat hikayelerini izleyicilere aktarması, milyonların diziyi soluksuz şekilde izlemesini sağlıyor.

        Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu yer alıyor. Her bir oyuncunun çok başarılı şekilde performans sergilediği Masumlar Apartmanı dizisi şu ana kadar 26 bölümü geride bıraktı ve dizinin ekranlara gelen son bölümünde yaşanan bir ayrılık herkesi çok üzdü.

        Dizinin ekranlara gelen son bölümünde, Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye karakteri ile Tansel Öngel'in canlandırdığı Naci karakterinin büyük aşklarına rağmen, Naci'nin trene binip Ankara'ya gitmesi ile izleyiciler şok olmuştu. Ancak dizinin ekranlara gelen 27. ve yeni bölüm fragmanında çok daha çarpıcı detayların olduğu anlaşıldı.

        Masumlar Apartmanı dizisinin ekranlara gelen 27. ve yeni bölüm fragmanında, Naci'nin arkasından tren garına giden Safiye ve İnci'nin arkasında Naci'nin belirdiği görüldü. Ankara'ya gitmediği anlaşılan Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel'in dizi ile 13 bölümlük bir anlaşma yaptığı da daha önce ortaya çıkmıştı.

            Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aldığı kulis bilgilerinde, Naci karakterinin gideceği ortaya çıktı. Ancak ortaya çıkan bilgilerde Naci'nin temelli gitmiyor olabileceği de gündeme geldi. Zira Birsen Altuntaş haberi "Naci dönemine ara veriliyor" sözleri ile duyurdu.

            Yani dizinin yeni bölümünde Naci tekrar Ankara trenine binip, bu kez gerçekten Ankara'ya gidebilir ancak gittikten bir süre sonra geri de dönebilir.
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