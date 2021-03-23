Masumlar Apartmanı'nda doğan aşk başladığı gibi tarihe gömüldü! Aniden ayrılık kararı aldı Naci ve Safiye dondu kaldı... TRT 1 ekranlarında salı akşamları kendisine yer bulan ve reytinglerde kanalın yüzünü güldüren Masumlar Apartmanı tüm hızıyla yoluna devam ediyor. Diğer bir yandan yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" isimli eserinden uyarlanan dizinin, kitaba bağlı kalıp kalmayacağı ise merak konusu. Çünkü kitapta bazı karakterler hiç uzun ömürlü değil. Bu doğrultuda dizinin son bölümü ve çıkan dedikodular ile bir ayrılık yaşanması söz konusu...
TRT 1 ekranlarında Salı akşamları izleyicisi ile buluşmakta olan Masumlar Apartmanı dizisi her yeni bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" isimli eserinden uyarlanarak dizi haline getirilen ve Türkiye'de çok sevilen Masumlar Apartmanı dizisi, yayınlanmaya başladığı tarihten bu yana büyük bir izleyici kitlesine ulaşmaya başladı ve dizi her hafta izleyici kitlesini genişletmeye de devam ediyor.
Her bölümünde ayrı ve çarpıcı gelişmelerin yaşandığı Masumlar Apartmanı dizisinin gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı Madalyonun İçi isimli romandan uyarlanarak ekranlara geliyor olması ve gerçek hayat hikayelerini izleyicilere aktarması, milyonların diziyi soluksuz şekilde izlemesini sağlıyor.