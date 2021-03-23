Masumlar Apartmanı'nda doğan aşk başladığı gibi tarihe gömüldü! Aniden ayrılık kararı aldı Naci ve Safiye dondu kaldı... TRT 1 ekranlarında salı akşamları kendisine yer bulan ve reytinglerde kanalın yüzünü güldüren Masumlar Apartmanı tüm hızıyla yoluna devam ediyor. Diğer bir yandan yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" isimli eserinden uyarlanan dizinin, kitaba bağlı kalıp kalmayacağı ise merak konusu. Çünkü kitapta bazı karakterler hiç uzun ömürlü değil. Bu doğrultuda dizinin son bölümü ve çıkan dedikodular ile bir ayrılık yaşanması söz konusu...