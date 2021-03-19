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Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 27. bölümde neler olacak?

Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 27. bölümde neler olacak?
19.03.2021 23:18
Ana Sayfa 01:00
Masumlar Apartmanı 27. bölüm...
Ana Sayfa 01:39
Boris Johnson, AstraZeneca...
Ana Sayfa 01:25
Rizespor’a kendi evinde mağlup...
Ana Sayfa 00:21
Galatasaray 3-4 Çaykur...
Ana Sayfa 01:01
Joe Biden’ın zor anları
Ana Sayfa 01:03
Teşkilat 3. bölüm 2. fragmanı...
Ana Sayfa 00:51
3 gündür aranıyordu! Acı haber...
Ana Sayfa 00:49
İmamoğlu'na bir tepki daha:...
Ana Sayfa 01:15
Fahrettin Altun sloganı...
Ana Sayfa 00:41
Yüsra Geyik ve kardeşi...
Ana Sayfa 03:34
Müge Anlı DNA sonucunu...
Ana Sayfa 01:38
Kaçak pavyonlara baskın! 250...

Masum hayatların gerçek hikayesi Masumlar Apartmanı, yeni bölümüyle salı günü 20.00'de TRT 1'de. Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı izle. Masumlar Apartmanı 27. bölümde neler olacak?


Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han'ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han'ın dünyası İnci'yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han'ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci'nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan ve sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtan "Masumlar Apartmanı" salı günü 20.00'de TRT 1'de.

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